Αποτρόπαια σκηνή δείχνει τη στιγμή που μια ηλικιωμένη γυναίκα στο Σιάτλ έχασε το μάτι της, αφού δέχτηκε τυχαία χτύπημα στο κεφάλι με μια σανίδα από έναν «διαβόητο» δράστη.

Η 75χρονη Ζανέτ Μάρκεν έμεινε μόνιμα τυφλή στο δεξί της μάτι όταν ο φερόμενος δράστης, Φέιλ Βαϊγαλέπα Πία, 42 ετών, τη χτύπησε με ένα ξύλο γεμάτο βίδες και καρφιά νωρίτερα μέσα στον μήνα, σύμφωνα με το KOMO.

Το σοκαριστικό βίντεο από το κέντρο του Σιάτλ καταγράφει τον δράστη να πλησιάζει τη γυναίκα από πίσω ενώ περίμενε υπομονετικά να διασχίσει το δρόμο έξω από το Δικαστικό Μέγαρο του Κινγκ Κάουντι. Η Ζανέτ Μάρκεν φαίνεται να κρατάει το πρόσωπό της καθώς οι περαστικοί έτρεξαν να τη βοηθήσουν.

Elderly Seattle woman has eye gouged out in random attack by repeat thug — as cops admit ‘he’s notorious’ https://t.co/EDRQAUNMj7 pic.twitter.com/KnwkFS6EHG — New York Post (@nypost) December 23, 2025

Σε ξεχωριστό βίντεο από κάμερα σώματος της αστυνομίας, οι αστυνομικοί αναγνωρίζουν αμέσως τον φερόμενο δράστη ως «διαβόητο» επαναλαμβανόμενο κακοποιό όταν πήγαν να τον συλλάβουν. Ο Πία χρησιμοποίησε και τα δύο χέρια για να χτυπήσει με όλη του τη δύναμη με τη σανίδα, χτυπώντας τη γυναίκα και στη συνέχεια απομακρύνθηκε ψύχραιμα.

Όταν ένας διασώστης ρώτησε για τον ύποπτο, ένας αστυνομικός απάντησε: «Είναι τακτικός. Συνήθως χτυπά με γροθιά. Σήμερα φαίνεται αποφάσισε να ξεφύγει από τα συνηθισμένα του».

Ο Πία αντιμετωπίζει κατηγορίες για επίθεση για το τελευταίο περιστατικό και έχει μακρύ ιστορικό συλλήψεων για επιθέσεις, καταστροφή περιουσίας και παράνομη χρήση όπλων. Μόνο φέτος είχε οκτώ συλλήψεις στο σωφρονιστικό κατάστημα του Κινγκ Κάουντι, καμία από τις οποίες δεν κατέληξε σε κακουργηματικές κατηγορίες.

Η αποκάλυψη αυτή εξόργισε την οικογένεια της Μάρκεν, η οποία ζητάει να μάθει «τι στο δι@@@ο συμβαίνει» με το σύστημα που είναι ελαστικό απέναντι στο έγκλημα.

«Θυμάται το σοκ, τον πόνο, τον φόβο να μην μπορεί ξαφνικά να δει», δήλωσε ο γιος της, Άντριους Ντιρίκης, σε σελίδα GoFundMe που δημιουργήθηκε για τα ιατρικά έξοδα. «Άγνωστοι, τους οποίους θα είμαι πάντα ευγνώμων, έσπευσαν να τη βοηθήσουν, αλλά εκείνη άκουγε μόνο τις φωνές τους. Το δεξί της μάτι είχε χαθεί και έχανε πολύ αίμα. Στο νοσοκομείο μάθαμε ότι είχε πολλαπλά κατάγματα στο πρόσωπο, στο κρανίο και στη μύτη… και η ζημιά στο δεξί της μάτι ήταν μόνιμη. Δεν θα ξαναδεί ποτέ από εκείνο το μάτι».

«Για μια γυναίκα που δούλευε καθημερινά για να στηρίξει τον εαυτό της και την οικογένειά της, αυτή η επίθεση στέρησε περισσότερα από την υγεία της. Της πήρε την ανεξαρτησία, την ικανότητα να δουλεύει και την αίσθηση ασφάλειας που είχε κάποτε. Τώρα ακόμα και οι πιο απλές εργασίες είναι δύσκολες. Αντιμετωπίζει μια μακρά πορεία χειρουργείων, αποκατάστασης και ψυχολογικής ανάρρωσης».