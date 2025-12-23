Με μια μεταμεσονύχτια ανάρτηση, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα με φόντο το μέλλον του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη. Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ, τα ξημερώματα της Τρίτης (23/12), αναφέρθηκε ανοιχτά στο όραμα της κατάκτησης του 8ου ευρωπαϊκού τροπαίου, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ό,τι χρειάζεται για το 8ο στην Αθήνα».

Η ανάρτηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς είναι ήδη γνωστό ότι το Final Four της Euroleague για τη σεζόν 2025-26 θα διεξαχθεί στο «Telekom Center Athens». Έτσι, ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του μια μοναδική ευκαιρία να διεκδικήσει τον όγδοο τίτλο της ιστορίας του μπροστά στο κοινό του. Οι «Πράσινοι» δείχνουν αποφασισμένοι να κινηθούν σε όλα τα επίπεδα ώστε να παρουσιαστούν έτοιμοι, με στόχο να γράψουν ξανά ιστορία στην έδρα τους.