Στην πρώην Σχολή Ευελπίδων βρέθηκε σήμερα η δικηγόρος του πατέρα και της αδελφής της αδικοχαμένης Κυριακής Γρίβα, Ελένη Μαζαράκη, με αφορμή τις απολογίες των αστυνομικών που εμπλέκονται στην υπόθεση της δολοφονίας της.

Η Ελένη Μαζαράκη, σε δηλώσεις της μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εξέφρασε την ικανοποίηση της πλευράς των θυμάτων για την ταχύτητα με την οποία κινήθηκαν οι αρχές, καθώς και για την επιβολή περιοριστικών όρων στους κατηγορούμενους αστυνομικούς.

«Απολογούνται για εγκληματικές παραλείψεις»

«Η πλευρά του πατέρα και της αδελφής της Κυριακής νιώθει εν μέρει δικαιωμένη, διότι πραγματικά όχι μόνο εισακούστηκαν τα αιτήματά μας τα οποία εκθέσαμε στη μηνυτήρια αναφορά, αλλά η υπόθεση που αφορούσε τους αστυνομικούς για τα δεδομένα της Ελλάδος κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα» δήλωσε χαρακτηριστικά η συνήγορος.

Η ίδια πρόσθεσε πως, ενάμιση χρόνο μετά το τραγικό συμβάν, «απολογούνται αυτοί οι άνθρωποι για τις εγκληματικές παραλείψεις τους που οδήγησαν στον θάνατο της Κυριακής».

«Δεν υπάρχει πλήρης δικαίωση»

Αναφερόμενη στους περιοριστικούς όρους που επιβλήθηκαν στους εμπλεκόμενους αστυνομικούς, τόνισε: «Εν μέρει νιώθουμε δικαίωση, διότι όσοι μέχρι σήμερα έχουν απολογηθεί τους έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι».

Παράλληλα, εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στη δικαιοσύνη για τη συνέχεια της υπόθεσης, ζητώντας την τιμωρία των υπευθύνων: «Αναμένουμε και το δικαστήριο, που ελπίζουμε και πιστεύουμε, γιατί έχουμε εμπιστοσύνη στους θεσμούς, ότι θα γίνει γρήγορα και το δικαστήριο, ότι αυτοί οι άνθρωποι θα τιμωρηθούν».

Ωστόσο, η δικηγόρος επεσήμανε πως για την οικογένεια η απώλεια παραμένει οδυνηρή και αμετάκλητη: «Δεν μπορεί να υπάρξει πλήρης δικαίωση για ένα κορίτσι που έφυγε τόσο άδικα».