Το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου πέρασε σήμερα μία από τους τέσσερις αστυνομικούς οι οποίοι είχαν υπηρεσία το βράδυ της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα, έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων.

Πρόκειται για 23χρονη αξιωματικό υπηρεσίας η οποία ήταν μεταξύ εκείνων στους οποίους την 1η Απριλίου του 2024 απευθύνθηκε η Κυριακή Γρίβα ζητώντας να την προστατεύσουν από τον πρώην σύντροφό της.

Η κατηγορούμενη μετά την απολογία της αφέθηκε ελεύθερη με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής της δύο φορές το μήνα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η 23χρονη στην απολογία της υποστήριξε ότι έκανε το καθήκον της, καθώς όπως ισχυρίστηκε, είπε στην Κυριακή Γρίβα να κάνει μήνυση σε βάρος του πρώην συντρόφου της και εκείνη αρνήθηκε.

Οι αστυνομικοί, μεταξύ των οποίων ο εκφωνητής της Άμεσης Δράσης, ο οποίος είχε πει στην αδικοχαμένη Κυριακή πως «το περιπολικό δεν είναι ταξί», αλλά και ο φρουρός που ήταν σε απόσταση αναπνοής από τον δράστη, είναι αντιμέτωποι με το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο πρόσωπο διά παραλείψεως.

Μάλιστα, είχαν κληθεί και ως μάρτυρες στη δίκη του κατηγορούμενου για τη δολοφονία της Κυριακής, που πρωτόδικα καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον πέντε χρόνια.