Η μητέρα της αδικοχαμένης Κυριακής Γρίβα, Δέσποινα Καλλέα, ξέσπασε βλέποντας την αντίθεση μεταξύ της τραγικής μοίρας της κόρης της και της μεταχείρισης που έτυχε η Δέσποινα Βανδή από την Ελληνική Αστυνομία.

Πιο συγκεκριμένα, η κυρία Καλλέα, σε επικοινωνία με την εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες», αναφέρθηκε στο συμβάν όπου η Δέσποινα Βανδή μεταφέρθηκε με περιπολικό, όταν το ΙΧ στο οποίο επέβαινε παρουσίασε βλάβη.

Η σύγκριση με την τραγική υπόθεση της κόρης της ήταν αναπόφευκτη. Η ίδια θυμήθηκε τον αδιανόητο τρόπο με τον οποίο οι αστυνομικοί είχαν αρνηθεί να συνοδεύσουν την Κυριακή στο σπίτι της, λίγο πριν εκείνη δολοφονηθεί έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, λέγοντάς της πως «το περιπολικό δεν είναι ταξί».

Η Δέσποινα Καλλέα δεν κρύβει την απογοήτευσή της για τα δύο μέτρα και δύο σταθμά στην προστασία του πολίτη.

«Αυτό που με θλίβει είναι ότι αντιλαμβάνομαι ότι η ταλαιπωρία της κυρίας Βανδή και η μεταφορά ενός ψυγείου είναι πιο πολύτιμες από τη ζωή της κόρης μου και από τη ζωή κάθε Έλληνα πολίτη που χρειάζεται τη συνδρομή ενός περιπολικού», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η μητέρα της Κυριακής υπογράμμισε ότι ο πρωταρχικός σκοπός της αστυνομίας είναι η προστασία του πολίτη, ανεξαρτήτως αναγνωρισιμότητας, και όχι η εξυπηρέτηση άλλων αναγκών.

«Σε αυτές τις δύο περιπτώσεις (σ.σ. Βανδή και μεταφορά ψυγείου) αντιλαμβάνομαι ότι έχει περισσότερη αξία η μεταφορά ενός ψυγείου, η μεταφορά της κυρίας Βανδή και όχι της Κυριακής Γρίβα, γιατί δεν ήταν κάποια επώνυμη», τόνισε η ίδια.

Παραδέχθηκε πάντως ότι, αν όντως η ζωή της κυρίας Βανδή βρισκόταν σε κίνδυνο και δεν υπήρχε άλλη λύση, η μεταφορά με περιπολικό ήταν σωστή, αν και σημείωσε πως: «Θα έπρεπε να έρθει πρώτα η τροχαία και να το καταγράψει, έτσι όπως γίνεται σε όλα τα οδικά περιστατικά… Αν όντως κρίνανε λοιπόν ότι κινδύνευε η ζωή της κυρίας Βανδή και δεν κατάφεραν να την περάσουν πίσω από το κιγκλίδωμα ή να περιμένουν να έρθει η τροχαία ή η οδική βοήθεια, καλά κάνανε».

Ωστόσο, καταλήγοντας, η κυρία Καλλέα τόνισε ότι το περιστατικό της κόρης της δεν είναι μεμονωμένο: «Δεν είναι μόνο το παιδί μου, είναι πάρα πολλά τα περιστατικά που χρειάστηκαν περιπολικό και είτε δεν υπήρχε κάποιο διαθέσιμο είτε ήταν για άλλη δουλειά, όπως παραδείγματος χάρη αυτό που βλέπουμε τώρα. Είμαι πάρα πολύ ταραγμένη, πολύ εξοργισμένη, γιατί βλέπω όλα αυτά τα βίντεο και σας λέω ξανά ότι δεν είναι μόνο αυτά».