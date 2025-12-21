Ο Τζοάν Πενιαρόγια θα είναι τελικά ο νέος προπονητής της Παρτίζαν, αντικαθιστώντας τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, καθώς υπάρχει οριστική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές και την Τρίτη (23/12) θα γίνει η παρουσίασή του.

Στις 26 Νοεμβρίου ο Ομπράντοβιτς σόκαρε τους πάντες με την παραίτησή του και τρεις μέρες μετά αυτή οριστικοποιήθηκε καθώς δεν άλλαξε γνώμη παρά τις πιέσεις που δέχθηκε από τους οπαδούς.

Από τότε, η ομάδα του Βελιγραδίου έψαχνε τον αντικαταστάτη του και στις 9 Δεκεμβρίου υπήρξαν τα πρώτα ρεπορτάζ για τον Πενιαρόγια, ο οποίος άρχισε τη φετινή σεζόν με τη Μπαρτσελόνα αλλά απολύθηκε καθώς τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά.

Ο 56χρονος Ισπανός, τελικά, θα είναι όντως ο νέος προπονητής της Παρτίζαν καθώς υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, με τη Mozzartsport να αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ πως το συμβόλαιο θα έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2027 με απολαβές ύψους 1,3 εκατ. ευρώ.

Ο Πενιαρόγια αναμένεται να παρουσιαστεί επισήμως από τη διοίκηση την Τρίτη (23/12), με την Παρτίζαν να ελπίζει σε καλύτερη πορεία από εδώ και πέρα, καθώς μετά τις πρώτες 17 αγωνιστικές της Euroleague είναι στο 6-11.