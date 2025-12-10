Η Παρτιζάν μετά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ψάχνει στην αγορά για τον επόμενο προπονητή της και σύμφωνα με το «Meridian Sport» ο εκλεκτός βρέθηκε. Ο Πεναρόγια τα έχει βρει σε όλα με τους Σέρβους και θα υπογράψει συμβόλαιο 1,5 έτους, καθώς η διοίκηση της Παρτιζάν ήθελε έναν έμπειρο τεχνικό για τον πάγκο. Στο πλευρό του θα έχει βοηθό που θα λειτουργεί και ως μεταφραστής.

Πριν από έναν μήνα, ο Πεναρόγια αποχώρησε από την Μπαρτσελόνα, με τον Πασκουάλ να τον αντικαθιστά. Στο παρελθόν έχει εργαστεί σε Ανδόρα, Μανρέσα, Μπούργος, Βαλένθια και Μπασκόνια. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, πλέον απομένουν μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις, οι οποίες θα γίνουν μετά το μεγάλο ντέρμπι με τον Ερυθρό Αστέρα.