Με κάθε επισημότητα και μεγαλοπρέπεια θα εορταστούν και φέτος τα Θεοφάνεια στον Πειραιά.

Στις 11:00 το πρωί, τον καθαγιασμό των υδάτων θα τελέσει ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, παρουσία του Κωνσταντίνος Τασούλας, καθώς και εκπροσώπων της πολιτικής και θεσμικής ηγεσίας της χώρας.

Νωρίτερα, θα τελεστεί η πανηγυρική θεία λειτουργία στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδας Πειραιώς, με προεξάρχοντα τον μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ.

Λόγω των εκδηλώσεων, έχουν προγραμματιστεί και ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να διευκολυνθεί η διεξαγωγή της τελετής και η παρουσία των πιστών.

Αντίστοιχα, και στη Θεσσαλονίκη, στις 11:00 το πρωί, ο καθαγιασμός των υδάτων θα πραγματοποιηθεί στο λιμάνι της πόλης.