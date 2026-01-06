Αυξήσεις στα διόδια έφερε το νέο έτος, επηρεάζοντας το κόστος μετακίνησης στους βασικούς αυτοκινητοδρόμους της χώρας.

Οι νέες τιμές αφορούν τόσο τα μετωπικά όσο και τα πλευρικά διόδια και οδηγούν σε υψηλότερη επιβάρυνση για τα ταξίδια με ΙΧ σε δημοφιλείς διαδρομές.

Με τις νέες τιμές, για τα ταξίδια με ΙΧ απαιτείται:

– Αθήνα – Θεσσαλονίκη: 36,15€ (από 32,15€)

– Αθήνα – Ιωάννινα: 44,70€ (από 42,75€)

– Αθήνα – Πάτρα: 13,80€ (από 13,30€)

– Αθήνα – Πύργος: 19,50€ (από 15,40€)

– Κόρινθος – Σπάρτη: 11,50€ (από 11,05€)

– Κόρινθος – Καλαμάτα: 11,75€ (από 11,30€)

– Πάτρα – Ελευσίνα: 13,80€ (από 13,30€)

– Αντίρριο – Ιωάννινα: 15€ (από 14,35€)

– Λαμία – Τρίκαλα: 9€ (από 8,60€)