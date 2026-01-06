Την ευκαιρία να διασκεδάσει τις εντυπώσεις μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό, έχει ο Παναθηναϊκός στην αποψινή αναμέτρηση με την Αρμάνι (21:15) στην Τelecom Arena.

Το καλεντάρι που ακολουθεί για τον Παναθηναϊκό είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, γεγονός που υποχρεώνει τον Εργκίν Αταμάν και τους παίκτες του να αξιοποιήσουν στο έπακρο κάθε παιχνίδι, προκειμένου να διατηρηθούν στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας.

Μετά τη συνάντηση της Τρίτης (06/01), έπεται ακόμη μία εντός έδρας δοκιμασία, την Πέμπτη (08/01), απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια, ξανά στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, ο Τούρκος τεχνικός έχει εκ νέου ζητήματα να διαχειριστεί. Η απουσία του Ντίνου Μήτογλου θεωρείται δεδομένη, ενώ μέχρι την τελευταία στιγμή θα ξεκαθαρίσει αν θα μπορέσει να αγωνιστεί ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα στη γάμπα του δεξιού ποδιού.

Ολική επαναφορά ψάχνουν οι Ερυθρόλευκοι

Λίγο νωρίτερα, ο Ολυμπιακός έχει ως στόχο να συνεχίσει το θετικό του σερί με ακόμη μία εκτός έδρας επιτυχία. Οι «ερυθρόλευκοι» δοκιμάζονται στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στη Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και θέλουν να κάνουν ένα ακόμη βήμα προς την επιστροφή τους στις πρώτες θέσεις της κατάταξης. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν αντιμετωπίζει νέα προβλήματα τραυματισμών, την ώρα που στον Ολυμπιακό κινούνται παράλληλα και σε ρυθμούς Ταϊρίκ Τζόουνς.

Το πρόγραμμα της εβδομάδας στη Euroleague:

Τρίτη 6 Ιανουαρίου

19:45 EuroLeague: Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός Novasports4

Novasports4 20:30 EuroLeague: Μονακό – Παρτίζαν Novasports6

Novasports6 21:00 EuroLeague: Βιλερμπάν – Ρεάλ Μαδρίτης Novasports3

Novasports3 21:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας – Βαλένθια Novasportsextra1

Novasportsextra1 21:05 EuroLeague: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ντουμπάι Novasportsextra2

Novasportsextra2 21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR – Αρμάνι Μιλάνο Novasports Prime

Novasports Prime 21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα – Μακάμπι Novasports2

Novasports2 21:30 EuroLeague: Βίρτους Μπολόνια – Ζάλγκιρις Novasports Start

Τετάρτη 7 Ιανουαρίου

19:30 EuroLeague: Αναντολού Εφές – Παρί Novasports5

Novasports5 21:30 EuroLeague: Μπάγερν – Μπασκόνια Novasports3

Πέμπτη 8 Ιανουαρίου

18:00 EuroLeague: Ντουμπάι – Φενέρμπαχτσε Novasports4

Novasports4 21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR – Βίρτους Μπολόνια Novasports Prime

Novasports Prime 21:30 EuroLeague: Βαλένθια – Μονακό Novasports5

Novasports5 21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης – Μακάμπι Τελ Αβίβ Novasports4

Παρασκευή 9 Ιανουαρίου