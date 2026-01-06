Την ευκαιρία να διασκεδάσει τις εντυπώσεις μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό, έχει ο Παναθηναϊκός στην αποψινή αναμέτρηση με την Αρμάνι (21:15) στην Τelecom Arena.
Το καλεντάρι που ακολουθεί για τον Παναθηναϊκό είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, γεγονός που υποχρεώνει τον Εργκίν Αταμάν και τους παίκτες του να αξιοποιήσουν στο έπακρο κάθε παιχνίδι, προκειμένου να διατηρηθούν στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας.
Μετά τη συνάντηση της Τρίτης (06/01), έπεται ακόμη μία εντός έδρας δοκιμασία, την Πέμπτη (08/01), απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια, ξανά στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων.
Σε αγωνιστικό επίπεδο, ο Τούρκος τεχνικός έχει εκ νέου ζητήματα να διαχειριστεί. Η απουσία του Ντίνου Μήτογλου θεωρείται δεδομένη, ενώ μέχρι την τελευταία στιγμή θα ξεκαθαρίσει αν θα μπορέσει να αγωνιστεί ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα στη γάμπα του δεξιού ποδιού.
Ολική επαναφορά ψάχνουν οι Ερυθρόλευκοι
Λίγο νωρίτερα, ο Ολυμπιακός έχει ως στόχο να συνεχίσει το θετικό του σερί με ακόμη μία εκτός έδρας επιτυχία. Οι «ερυθρόλευκοι» δοκιμάζονται στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στη Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και θέλουν να κάνουν ένα ακόμη βήμα προς την επιστροφή τους στις πρώτες θέσεις της κατάταξης. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν αντιμετωπίζει νέα προβλήματα τραυματισμών, την ώρα που στον Ολυμπιακό κινούνται παράλληλα και σε ρυθμούς Ταϊρίκ Τζόουνς.
Το πρόγραμμα της εβδομάδας στη Euroleague:
Τρίτη 6 Ιανουαρίου
- 19:45 EuroLeague: Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός Novasports4
- 20:30 EuroLeague: Μονακό – Παρτίζαν Novasports6
- 21:00 EuroLeague: Βιλερμπάν – Ρεάλ Μαδρίτης Novasports3
- 21:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας – Βαλένθια Novasportsextra1
- 21:05 EuroLeague: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ντουμπάι Novasportsextra2
- 21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR – Αρμάνι Μιλάνο Novasports Prime
- 21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα – Μακάμπι Novasports2
- 21:30 EuroLeague: Βίρτους Μπολόνια – Ζάλγκιρις Novasports Start
Τετάρτη 7 Ιανουαρίου
- 19:30 EuroLeague: Αναντολού Εφές – Παρί Novasports5
- 21:30 EuroLeague: Μπάγερν – Μπασκόνια Novasports3
Πέμπτη 8 Ιανουαρίου
- 18:00 EuroLeague: Ντουμπάι – Φενέρμπαχτσε Novasports4
- 21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR – Βίρτους Μπολόνια Novasports Prime
- 21:30 EuroLeague: Βαλένθια – Μονακό Novasports5
- 21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης – Μακάμπι Τελ Αβίβ Novasports4
Παρασκευή 9 Ιανουαρίου
- 20:00 EuroLeague: Ζάλγκιρις – Ερυθρός Αστέρας Νovasports5
- 21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου Novasports Prime
- 21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα – Παρτίζαν Νovasports4
- 21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο-Αναντολού Εφές Νovasports6
- 21:30 EuroLeague: Μπασκόνια – Βιλερμπάν Novasports Start