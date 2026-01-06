Μετά και το τέλος των εορτών, η αγορά ξεκινά ήδη την προετοιμασία για τις χειμερινές εκπτώσεις 2026 με την επίσημη έναρξή τους να αναμένεται τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου.

Η φετινή εκπτωτική περίοδος θα διαρκέσει εξήντα ημέρες και θα ολοκληρωθεί στις 27 Φεβρουαρίου, προσφέροντας σημαντική οικονομική «ανάσα» στην αγορά.

Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων ισχύει πλήρως το πλαίσιο προστασίας του καταναλωτή. Οι καταναλωτές μπορούν να καταγγείλουν:

Ελαττωματικά προϊόντα.

Ψευδείς τιμές ή παραπλανητικές προσφορές.

Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Συμβουλές για έξυπνες και ασφαλείς αγορές στις χειμερινές εκπτώσεις 2026

Για να γίνουν οι αγορές όσο το δυνατόν πιο επωφελείς και ασφαλείς, ακολουθούν μερικές χρήσιμες συμβουλές:

Σύγκριση τιμών: Πριν αγοράσετε οποιοδήποτε προϊόν, συγκρίνετε τιμές σε διαφορετικά καταστήματα ή πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου για να διαπιστώσετε το πραγματικό όφελος.

Έλεγχος αναγραφής τιμών: Τα καταστήματα είναι υποχρεωμένα να δείχνουν την αρχική τιμή και την τιμή μετά την έκπτωση. Βεβαιωθείτε ότι η έκπτωση είναι αληθινή και όχι παραπλανητική.

Προσοχή στις προσφορές «που είναι υπερβολικά συμφέρουσες για να είναι αληθινές»: Αποφύγετε προσφορές που φαίνονται υπερβολικά καλές για να είναι αληθινές, ιδιαίτερα σε online καταστήματα.

Αγορά από αξιόπιστα καταστήματα: Επιλέγετε γνωστά καταστήματα ή επίσημες πλατφόρμες για να μειώσετε τον κίνδυνο απάτης ή προβλημάτων με προϊόντα χαμηλής ποιότητας.

Διαβάστε τις πολιτικές επιστροφής: Ενημερωθείτε για τους όρους επιστροφής ή αντικατάστασης προϊόντων πριν κάνετε την αγορά, ώστε να μην αντιμετωπίσετε δυσάρεστες εκπλήξεις.

Έλεγχος προϊόντων: Ελέγξτε τα προϊόντα κατά την παραλαβή ή πριν φύγετε από το κατάστημα για τυχόν φθορές ή ελαττώματα.

Προσοχή στο ηλεκτρονικό εμπόριο: Κατά τις online αγορές, χρησιμοποιείτε ασφαλείς μεθόδους πληρωμής και αποθηκεύετε αποδείξεις ή e-mail επιβεβαίωσης.