Η αναζήτηση του αντικαταστάτη του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο της Παρτίζαν είναι πολύ κοντά στο να λάβει τέλος, καθώς όλα δείχνουν πως αυτός θα είναι ο Ζοάν Πεναρόγια.

Η πρώτη επιλογή της διοίκησης της ομάδας του Βελιγραδίου ήταν ο Αντρέα Τρινκιέρι, οι συζητήσεις όμως δεν προχώρησαν και οι Σέρβοι συνέχισαν το ψάξιμο, μέχρι που κατέληξαν στον Πεναρόγια.

Ο 56χρονος Ισπανός προπονητής απολύθηκε πριν ένα μήνα από τη Μπαρτσελόνα, στο παρελθόν δούλεψε σε Ανδόρα, Μανρέσα, Μπούργος, Βαλένθια, Μπασκόνια και όπως αναφέρει το Sport Klub οι δύο πλευρές είναι πολύ κοντά στο να δώσουν τα χέρια.

«Υπάρχει φημολογία εδώ και λίγο καιρό ότι ο Πενιαρόγια θα διαδεχθεί τον Ομπράντοβιτς και σύμφωνα με τις πληροφορίες του Sport Klub, η συνεργασία μπορεί να επιτευχθεί αμέσως μετά από τον αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα. Δύο πηγές αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία», αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα.