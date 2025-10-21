Σάλο έχει προκαλέσει το βίντεο το οποίο κάνει τον γύρο του διαδικτύου, και δείχνει ένα περιπολικό το οποίο έχει ανοιχτό το πορτ μπαγκάζ του και μεταφέρει ένα ψυγείο,

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Καματερού.

Το όχημα, όπως μετέδωσε το πρωί της Τρίτης 21/10 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» ανήκει σε αστυνομικό τμήμα της Δυτικής Αττικής και έχει ήδη διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ). Ο οδηγός του περιπολικού ταυτοποιήθηκε και υπηρετεί στο Γ΄ Τμήμα ΒΑ Αττικής και εκείνη την ώρα ήταν εκτός υπηρεσίας και εκτός του τομέα δράσης του καθώς βρισκόταν στο Καματερό.

Ο αστυνομικός έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Το αποτέλεσμα της ΕΔΕ θα καθορίσει αν θα επιβληθούν πειθαρχικές κυρώσεις, καθώς οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι το συμβάν δεν συνδέεται με υπηρεσιακή ανάγκη.

Στα πλάνα φαίνεται ότι το ψυγείο δεν είναι ασφαλισμένο στο πορτ μπαγκάζ.

Στη λεζάντα το βίντεο που έχει κάνει χαμό στα social media γράφει «Το περιπολικό δεν είναι ταξί», μία φράση η οποία παραπέμπει σε εκείνη που είπε ο τηλεφωνητής της άμεσης δράσης στην Κυριακή Γρίβα λίγο πριν βρει τραγικό θάνατο από τον πρώην σύντροφό της, έξω από το ΑΤ Αγίων Αναργύρων.