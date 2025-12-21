Για τις πολύ δύσκολες στιγμές που έζησε κατά την παραμονή του στην Ίντερ και ειδικά μετά τη μεταγραφή του στην Κίνα, μίλησε ο παλαίμαχος Κολομβιανός χαφ, Φρέντι Γκουαρίν.

Το 2012 ο Γκουαρίν είχε κάνει το μεγάλο βήμα αποχωρώντας από την Πόρτο για να συνεχίσει την καριέρα του στην Ιταλία με τη φανέλα των «νερατζούρι», με την ελπίδα πως θα ήταν η αρχή μιας πολύ όμορφης εμπειρίας. Όπως είπε, όμως, σε συνέντευξη που παραχώρησε σε Μέσο της Κολομβίας, ήταν η αρχή του εφιάλτη του.

«Στην Ίντερ άρχισα να πίνω λόγω του χωρισμού μου με τη σύζυγό μου και όταν πήρα μεταγραφή στην Κίνα η κατάσταση επιδεινώθηκε, έπινα 70 μπύρες κάθε βράδυ. Έχανα την οικογένειά μου, τα παιδιά μου ήταν μακριά και ένιωθα υπεύθυνος για αυτή την κατάσταση», είπε αρχικά ο Γκουαρίν και συνέχισε.

«Επιτέθηκα στον πατέρα μου αλλά δεν ήμουν ο εαυτός μου, ήμουν μεθυσμένος. Κάθε φορά που τον βλέπω τον αγκαλιάζω και ζητάω συγγνώμη, με έχει συγχωρήσει εδώ και καιρό όμως. Σκέφτηκα ακόμη και την αυτοκτονία και έκανα τρεις απόπειρες. Ο Θεός με έσωσε. Μια μέρα ήμουν μόνος στο σπίτι και είχα πιει, άρχισα να τηλεφωνώ σε κοντινούς μου ανθρώπους αλλά δεν απαντούσε κανείς. Στο τέλος ζήτησα βοήθεια από τον μάνατζερ του και την ψυχολόγο μου».

Βοήθεια που του δόθηκε τελικά, με τα πράγματα να φτιάχνουν στη συνέχεια και τον ίδιο να θέλει, πλέον, να βοηθήσει τους συνανθρώπου του με την εμπειρία του.

«Με πήγαν σε ίδρυμα και σταμάτησα να πίνω, ακολουθούσα ένα πρόγραμμα χάρη στο οποίο άρχισα να προπονούμαι ξανά. Έξι μήνες μετά την έναρξη αυτού του προγράμματος συνάντησα τα παιδιά μου, δεν τα έβλεπα για 4 χρόνια. Τους μίλησα για την κατάσταση μου, για τα προβλήματα που είχα με τη μαμά τους. Δεν με συγχώρησαν αμέσως, με τον καιρό όμως με κατάλαβαν. Τώρα δουλεύω σε αυτό το ίδρυμα με την ψυχολόγο μου, θέλω με την εμπειρία μου να βοηθήσω τους ανθρώπους», είπε ο παλαίμαχος Κολομβιανός ποδοσφαιριστής.