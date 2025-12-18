Διευρύνεται ο ανταγωνισμός των εταιρειών στις τηλεπικοινωνίες με επίκεντρο τα δίκτυα. Τούτων δοθέντων, βλέπουμε την είσοδο νέων προϊόντων στα χαρακώματα της αγοράς, τεχνολογικές προτάσεις που διευκολύνουν τον πολίτη και εν γένει τα νοικοκυριά.

Στο πλαίσιο αυτό, την οπτική ίνα σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού φέρνει η νέα υπηρεσία COSMOTE Fiber To The Room, που διατίθεται σε όλους τους COSMOTE Fiber συνδρομητές, οικιακούς και εταιρικούς. Το COSMOTE Fiber To The Room (FTTR), με τον τεχνολογίας FTTR WiFi 7 εξοπλισμό, που φέρνει αποκλειστικά και για πρώτη φορά στην Ελλάδα η COSMOTE TELEKOM, διασφαλίζει κάλυψη WiFi παντού με σταθερά υψηλές Gigabit ταχύτητες, χωρίς «νεκρές ζώνες» ή απώλειες σήματος. Αυτοί που ξέρουν σημειώνουν ότι η υπηρεσία αποτελεί λύση για όσους επιθυμούν κορυφαία εμπειρία internet σε όλα τα δωμάτια ή στους ορόφους του σπιτιού.

Ο βασικός εξοπλισμός της υπηρεσίας αποτελείται από ένα COSMOTE FTTR Router και ένα COSMOTE FTTR Access Point (σημείο πρόσβασης) με τη μίσθωσή του να ανέρχεται σε 6 ευρώ το μήνα. Κάθε επιπλέον Access Point μισθώνεται 2 ευρώ το μήνα. Ανάλογα με το μέγεθος του χώρου και τις απαιτήσεις του κάθε χρήστη, μπορούν να τοποθετηθούν έως και 16 FTTR Access Points. Ενδεικτικά, ένα σπίτι 120 τ.μ., μπορεί να καλυφθεί εξαιρετικά με 1 ή 2 Access Points. Η υπηρεσία εξασφαλίζει μικρό latency για gaming υψηλών απαιτήσεων χωρίς κολλήματα, video streaming και παρακολούθηση 4Κ ταινιών, καθώς και απρόσκοπτη συνδεσιμότητα για χρήση internet ακόμη και όταν ο χρήστης κινείται στον χώρο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, «η αυτοψία και η εγκατάσταση του FTTR εξοπλισμού πραγματοποιείται δωρεάν -έως τις 28/02/2026- από εξειδικευμένους τεχνικούς της COSMOTE TELEKOM, οι οποίοι αναλαμβάνουν τον πλήρη σχεδιασμό και την υλοποίηση του οικιακού FTTR δικτύου. Με τη χρήση της διάφανης οπτικής ίνας και την τοποθέτηση των Access Points, εξασφαλίζουν ένα άρτιο αισθητικά και τεχνικά αποτέλεσμα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε χώρου».

«Με τη νέα υπηρεσία COSMOTE Fiber To The Room, φέρνουμε την επόμενη μέρα της WiFi συνδεσιμότητας στην Ελλάδα. Για πρώτη φορά, η οπτική ίνα φτάνει ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα σημεία του σπιτιού, με γρήγορες ταχύτητες και σταθερή κάλυψη παντού, χωρίς περιορισμούς και με ένα άρτιο αισθητικά αποτέλεσμα. Στην COSMOTE TELEKOM συνεχίζουμε να πρωτοπορούμε και να παρέχουμε καινοτόμες υπηρεσίες και λύσεις στους πελάτες μας, απαντώντας στις σύγχρονες ανάγκες τους», δήλωσε ο κ. Νίκος Φρέρης, Διευθυντής Consumer Fixed Product Marketing Ομίλου ΟΤΕ.

Όπως προσθέτει, «ο χρήστης μπορεί να διαχειριστεί το FTTR router εύκολα και γρήγορα μέσω του COSMOTE app, ενώ για περισσότερες λειτουργικότητες, αλλά και για τη διαχείριση του FTTR δικτύου, προσφέρεται η ειδική εφαρμογή COSMOTE Fiber To The Room app, για Android και iOS, που παρέχει πλήρη εποπτεία του FTTR συστήματος.

Η υπηρεσία COSMOTE Fiber To The Room παρέχεται σε όσους έχουν ήδη Fiber To The Home (FTTH). Σημειώνεται ότι ο ΟΤΕ αναμένεται να κλείσει τη χρονιά με 2,1 εκατ. σπίτια και επιχειρήσεις με FTTH, έχει ως στόχο τα 3 εκατ. το 2027, ενώ ως πλάνο έχει να καλύψει τα 3,5 εκατ. μέχρι το 2030».

Fiber to the Home

Αντίστοιχα, σύμφωνα με εκτιμήσεις και πληροφορίες από την αγορά, η NOVA έχει φτάσει την κάλυψή της στις 750.000 γραμμές, με στόχο να ξεπεράσει το 1 εκατ. μέχρι το πρώτο μισό του 2026. Η Vodafone έχει στόχο την κάλυψη 850 χιλιάδων νοικοκυριών μέχρι το 2027, ενώ αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη μέση της διαδρομής. Η Inalan καλύπτει 900.000 νοικοκυριά σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με στόχο τα 2,4 εκατ. μέχρι το 2028. Από την πλευρά της, η ΔΕΗ καλύπτει 600.000 νοικοκυριά.

Η ΔΕΗ έχει εξελιχθεί σε σημαντικό παίκτη και στις τηλεπικοινωνίες, καθώς το δίκτυο οπτικών ινών FTTH έφτασε να καλύπτει 1,4 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2025, έναντι 477.000 ένα χρόνο νωρίτερα. Από τον Ιούνιο του 2025, ο Όμιλος μπήκε και στη λιανική αγορά, λανσάροντας υπηρεσία internet only, η οποία ήδη διατίθεται σε 600.000 νοικοκυριά και επεκτείνεται συνεχώς στοχεύοντας τα 3 εκατ. μέχρι το 2028.