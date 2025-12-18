Έναν ξεχωριστό τρόπο βρήκε ένας αγρότης από την Αμοργό, για να συμμετάσχει στις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Ο Ευάγγελος Βλαβιανός, θέλοντας να στείλει το δικό του μήνυμα συμπαράστασης, έστησε μόνος του ένα συμβολικό μπλόκο στο νησί. Με το τρακτέρ του έκλεισε για λίγη ώρα τον κεντρικό δρόμο που συνδέει την Αιγιάλη με τα Θολάρια, τοποθετώντας κώνους, χωρίς ωστόσο να δημιουργήσει προβλήματα στην κυκλοφορία. Όπως τόνισε, στόχος του ήταν αποκλειστικά ο συμβολισμός της κινητοποίησης.

«Το τρακτέρ είναι στο δρόμο, μόνο του αλλά μάχιμο», δήλωσε χαρακτηριστικά, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Mega, υπογραμμίζοντας τη στήριξή του στους αγώνες των συναδέλφων του.