Κρίσιμη είναι η σημερινή ημέρα για το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων καθώς θα διεξαχθεί η πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, που πραγματοποιείται σήμερα στον Λευκώνα Σερρών, λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Θεσσαλονίκη.

Το κλίμα, το οποίο διαμορφώνεται, είναι ιδιαίτερα τεταμένο και οι αγρότες δηλώνουν έτοιμοι να παραμείνουν στα μπλόκα και τις γιορτές.

Καταλυτικό ρόλο στην όξυνση της κατάστασης φαίνεται να έπαιξαν τα χθεσινά γεγονότα με τον ΕΛΓΑ, όταν αγρότες διαπίστωσαν από νωρίς το πρωί ότι είχαν γίνει παρακρατήσεις χρημάτων από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, χωρίς να έχει προηγηθεί η καταβολή της βασικής ενίσχυσης. Όπως προβλέπεται από τη διαδικασία, με την πίστωση της επιδότησης παρακρατούνται αυτόματα οι ασφαλιστικές εισφορές του ΕΛΓΑ, ωστόσο στην προκειμένη περίπτωση οι παρακρατήσεις έγιναν πριν την καταβολή των χρημάτων, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Ακολούθησαν δημόσιες δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών περί «τεχνικού λάθους», με συγγνώμη και διαβεβαιώσεις ότι θα διορθωθεί, όπως μεταδίδει το ERTNews. Κατά τη διάρκεια της ημέρας καταβλήθηκαν ποσά σε μέρος των δικαιούχων, ωστόσο, σύμφωνα με αγρότες, δεν αποκαταστάθηκε το πρόβλημα για όλους, εντείνοντας την αγανάκτηση.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, κυρίαρχο θεωρείται το ενδεχόμενο κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων, με τα μπλόκα να παραμένουν τουλάχιστον έως την Παρασκευή. Το εάν οι αγρότες θα προσέλθουν τελικά σε διάλογο θα κριθεί από τις αποφάσεις της σημερινής σύσκεψης.

Χθες, οι κινητοποιήσεις είχαν ήδη σημαντικές επιπτώσεις στην κυκλοφορία, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον αποκλεισμό του Προμαχώνα, όπου σχηματίστηκαν ουρές χιλιομέτρων φορτηγών, καθώς πρόκειται για τον μεγαλύτερο παραμεθόριο σταθμό της χώρας. Στα Μάλγαρα, το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη έκλεισε χθες από τις 12:00 έως τις 16:00, ενώ σήμερα εξετάζεται το ενδεχόμενο επ’ αόριστον αποκλεισμού του ίδιου ρεύματος.

Οι αγρότες λένε ότι κατά την περίοδο των Χριστουγέννων θα διευκολύνουν τη μετακίνηση των πολιτών

Παρά τη σκληρή στάση που κρατούν, οι αγρότες διαμηνύουν ότι κατά την περίοδο των Χριστουγέννων θα διευκολύνουν τη μετακίνηση των πολιτών, ανοίγοντας τα μπλόκα και παρατάσσοντας τα τρακτέρ εκτός οδοστρώματος, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα στις μετακινήσεις ενόψει των εορτών.

Οι τελικές όμως αποφάσεις αναμένονται εντός της ημέρας.

Άνοιξε ο Προμαχώνας

Λίγο μετά τις 20:00 την Τετάρτη 17/12 οι αγρότες στο μπλόκο του Προμαχώνα αποφάσισαν να ανοίξουν τον Μεθοριακό Σταθμό για τις νταλίκες. Είχε προηγηθεί απόφαση για επ’ αόριστον αποκλεισμό, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν ουρές φορτηγών που έφταναν έως και τα 25 χιλιόμετρα, ενώ για ώρες είχε μπλοκάρει και η κυκλοφορία των ΙΧ προς τη Βουλγαρία.

Επ’ αόριστον το κλείσιμο στα Μάλγαρα

Στα Μάλγαρα, οι αγρότες διέκοψαν χθες την κυκλοφορία στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη για περίπου τέσσερις ώρες, ενώ από σήμερα το πρωί το ρεύμα προς τη Θεσσαλονίκη παραμένει κλειστό επ’ αόριστον.

Τελεσίγραφο 48 ωρών από Γιαννιτσά, Κιλκίς και Παιονία

Από τις 18:00 χθες, Τετάρτη και για τέσσερις ώρες, έκλεισε ο συνοριακός σταθμός των Ευζώνων και στα δύο ρεύματα για τις νταλίκες. Οι αγρότες των Γιαννιτσών, του Κιλκίς και της Παιονίας προσέρχονται στη σημερινή σύσκεψη με τελεσίγραφο 48 ωρών για τη διόρθωση των λαθών στις πληρωμές του ΕΛΓΑ, προαναγγέλλοντας συνέχιση των καθημερινών αποκλεισμών.

Τεταμένο το κλίμα σε Νίκαια, Καρδίτσα και Μεσσηνία

Έντονο παραμένει το κλίμα και στο μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας καθώς οι αγρότες δηλώνουν έτοιμοι για κλιμάκωση και παραμονή στα μπλόκα, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει πεδίο διαλόγου χωρίς σαφείς απαντήσεις στα αιτήματά τους. Αντίστοιχες αποφάσεις για συνέχιση των κινητοποιήσεων έχουν ληφθεί και στο μπλόκο του Ε-65 στην Καρδίτσα.

Στη Μεσσηνία, οι αγρότες δηλώνουν εξοργισμένοι τόσο από τις κυβερνητικές ανακοινώσεις όσο και από τις παρακρατήσεις υπέρ ΕΛΓΑ και παραμένουν στο μπλόκο του αυτοκινητοδρόμου του Μορέα, στον κόμβο της Θουρίας. Παράλληλα, αγροτικά μηχανήματα απέκλεισαν τον δρόμο Τριπόλεως–Κορίνθου στο ύψος των διοδίων της Νεστάνης.

Σε επιφυλακή και οι αγρότες της Ηλείας

Οι γεωργοί και κτηνοτρόφοι της Ηλείας παραμένουν στους δρόμους και σε συντονισμό με την πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων. Αν και η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο διεξάγεται κανονικά, έχουν προγραμματίσει για αύριο, Παρασκευή, συμβολική κινητοποίηση στην Εθνική Οδό Πατρών–Τριπόλεως (111), σε περιοχή με έντονη κτηνοτροφική δραστηριότητα, λόγω των ζημιών από την ευλογιά και τον καταρροϊκό πυρετό.