Σε μια εποχή όπου η ποιότητα ζωής μετατρέπεται σε καθοριστικό παράγοντα για όσους αναζητούν τον ιδανικό τόπο να ζήσουν ή να εξερευνήσουν, η ECA International δημοσίευσε τη νέα της κατάταξη για το 2025-26 -και τα αποτελέσματα βάζουν την Ευρώπη ξεκάθαρα στην κορυφή.

Από τις 275 πόλεις που αξιολογήθηκαν, οι 38 από τις 50 πιο βιώσιμες βρίσκονται στην Ευρώπη, ενώ και οι δέκα πρώτες θέσεις καταλαμβάνονται εξ ολοκλήρου από ευρωπαϊκούς προορισμούς. Στην κορυφή της λίστας, η Βέρνη, η γοητευτική πρωτεύουσα της Ελβετίας, αναδεικνύεται ως η καλύτερη πόλη στον κόσμο για να ζει κανείς το 2026.

Η ECA International εξετάζει ένα ευρύ φάσμα παραγόντων: υποδομές, ποιότητα αέρα, πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, προσωπική ασφάλεια, πολιτικές συνθήκες, στέγαση, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, ακόμα και κλίμα. Το γεγονός ότι καμία ευρωπαϊκή πόλη δεν εμφανίζεται στις χαμηλότερες 50 θέσεις υπογραμμίζει πόσο υψηλά παραμένουν τα επίπεδα διαβίωσης στη Γηραιά Ήπειρο.

Βέρνη: μία όμορφη, ασφαλής και αρμονική πόλη

Όπως αναφέρει το Time Out, η ελβετική πρωτεύουσα δεν κερδίζει μόνο σε δείκτες, αλλά και σε πραγματικά υπέροχη. Χτισμένη σε μια καμπή του ποταμού Άαρε, με μια παλιά πόλη από τον 12ο αιώνα που προστατεύεται ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, η Βέρνη συνδυάζει αβίαστα ιστορία και ηρεμία.

Για όσους την επισκέπτονται, το Freibad Marzili προσφέρει την πιο δροσερή εμπειρία της πόλης: βουτιές στα τυρκουάζ νερά του ποταμού με θέα στο επιβλητικό ομοσπονδιακό κτίριο. Στην άλλη άκρη της πόλης, το Kulturzentrum Reitschule αποτελεί ένα ζωντανό κέντρο σύγχρονου πολιτισμού, με συναυλίες, παραστάσεις και προβολές που δίνουν ρυθμό στην καθημερινότητα.

Βέβαια, η υψηλή ποιότητα ζωής στην Ελβετία έρχεται και με ένα κόστος. Πολλές από τις πόλεις που ξεχωρίζουν στις λίστες βιωσιμότητας εμφανίζονται επίσης στις κατατάξεις με τις ακριβότερες τιμές ενοικίασης ή εστίασης. Όπως φαίνεται, το να ζεις καλά δεν είναι πάντα οικονομικό.

Οι 10 πιο βιώσιμες πόλεις στον κόσμο, σύμφωνα με την ECA International: