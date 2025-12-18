Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και οι μαθητές μετρούν αντίστροφα για το κλείσιμο των σχολείων περιμένοντας πως και πως να απολαύσουν τις διακοπές τους για περίπου δύο εβδομάδες.
Τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα κλείσουν την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025, δηλαδή την παραμονή των Χριστουγέννων.
Έτσι η τελευταία ημέρα μαθημάτων θα είναι η Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, οπότε πολλά σχολεία συνηθίζουν να πραγματοποιούν τις χριστουγεννιάτικες γιορτές τους.
Τα σχολεία θα λειτουργήσουν ξανά την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, καθώς η 6η Ιανουαρίου, ημέρα των Θεοφανίων, αποτελεί επίσημη αργία, ενώ και η 7η Ιανουαρίου – αν και δεν θεωρείται αργία – παραδοσιακά βρίσκει τα σχολεία κλειστά.
Οι αργίες του 2026
- Πρωτοχρονιά: Πέμπτη 1 Ιανουαρίου
- Θεοφάνεια: Τρίτη 6 Ιανουαρίου
- Καθαρά Δευτέρα: 23 Φεβρουαρίου
- Ευαγγελισμός / Εθνική Επέτειος 25ης Μαρτίου: Ημέρα Τετάρτη
- Μεγάλη Παρασκευή: 10 Απριλίου
- Κυριακή του Πάσχα: 12 Απριλίου
- Δευτέρα του Πάσχα: 13 Απριλίου
- Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου
- Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου
- Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου
- 28η Οκτωβρίου: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου
- Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου
- Επόμενη ημέρα Χριστουγέννων (Σύναξη της Θεοτόκου): Σάββατο 26 Δεκεμβρίου