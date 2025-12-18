Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και οι μαθητές μετρούν αντίστροφα για το κλείσιμο των σχολείων περιμένοντας πως και πως να απολαύσουν τις διακοπές τους για περίπου δύο εβδομάδες.

Τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα κλείσουν την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025, δηλαδή την παραμονή των Χριστουγέννων.

Έτσι η τελευταία ημέρα μαθημάτων θα είναι η Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, οπότε πολλά σχολεία συνηθίζουν να πραγματοποιούν τις χριστουγεννιάτικες γιορτές τους.

Τα σχολεία θα λειτουργήσουν ξανά την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, καθώς η 6η Ιανουαρίου, ημέρα των Θεοφανίων, αποτελεί επίσημη αργία, ενώ και η 7η Ιανουαρίου – αν και δεν θεωρείται αργία – παραδοσιακά βρίσκει τα σχολεία κλειστά.

