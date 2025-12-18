Οργή προκαλεί το βίντεο που κυκλοφορεί στο TikTok, στο οποίο χρήστης της πλατφόρμας χρησιμοποιεί φωτογραφίες της Ραφαέλας, ενός κοριτσιού με αναπηρία, γνωστού και ιδιαίτερα αγαπητού τόσο στο Ηράκλειο όσο και σε ολόκληρη τη χώρα.

Στο επίμαχο βίντεο, όπως αναφέρει το creta24.gr, ο άνδρας προβαίνει σε προσβλητικά και απάνθρωπα σχόλια, αναφερόμενος στα χρήματα που όπως ο ίδιος λέει, «δίνονται για τέτοια παιδιά». Μάλιστα καταλήγει σε ακραία και σοκαριστική προτροπή μίσους.

Η μητέρα της Ραφαέλας απαντώντας στον συγκεκριμένο άνδρα, ανήρτησε βίντεο στο οποίο μιλάει για την επίθεση που δέχθηκε το παιδί της, ζητώντας από χρήστες του TikTok να βοηθήσουν ώστε το βίντεο αυτό να κατέβει, με χιλιάδες άτομα να εκφράζουν την οργή τους αλλά και τη στήριξή τους προς την οικογένεια.