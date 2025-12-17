Ο ΠΑΟΚ νίκησε… μόνο με 4-1 τη Μαρκό, τερμάτισε στην 8η θέση της League Phase του κυπέλλου Ελλάδας και αν επικρατήσει του Ατρόμητου στην Τούμπα θα περάσει στους προημιτελικούς, όπου θα τον περιμένει ο Ολυμπιακός σε μονό αγώνα στο Καραϊσκάκη.

Οι «ασπρόμαυροι» ήθελαν νίκη με όσο το δυνατόν περισσότερα γκολ και μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι, έχοντας την πρώτη τους προσπάθεια στα… 40 δευτερόλεπτα με το σουτ του Μύθου που έφυγε άουτ. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου είχε από το ξεκίνημα τον έλεγχο και δεν άργησαν τελικά να ανοίξουν και το σκορ.

Στο 17′ ο Μύθου έκανε το σουτ, ο Σαφαρίκας απέκρουσε και ο Κωνσταντέλιας στην επαναφορά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0, με τους γηπεδούχους να συνεχίζουν τις επιθέσεις και να πετυχαίνουν λίγα λεπτά μετά και το 2-0: Σέντρα του Οζντόεφ στο 26′, η μπάλα κόντραρε και πήγε στον Μύθου και αυτός σκόραρε από κοντά.

Το παιχνίδι ήταν, όπως αναμενόταν, πολύ εύκολο για τους Θεσσαλονικείς καθώς οι φιλοξενούμενοι δεν μπορούσαν να αντιδράσουν και στο 37′ ο Κωνσταντέλιας με πολύ ωραίο πλασέ βρήκε ξανά δίχτυα, ανεβάζοντας το σκορ στο 3-0.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου ο Σούλης Παπαδόπουλος έκανε τρεις αλλαγές για τη Μαρκό, η οποία στο 57′ φάνηκε για πρώτη φορά με το πλασέ του Σεμπά που απέκρουσε ο Τσιφτσής. Λίγα λεπτά μετά άρχισε τις αλλαγές και ο Λουτσέσκου για τον «δικέφαλο του βορρά» και στο 68′ λίγο έλειψε να έρθει και το 4ο γκολ με το διαγώνιο σουτ του Μύθου αλλά η μπάλα έφυγε λίγο άουτ.

Στο 71′ οι γηπεδούχοι είχαν νέα φάση με την κεφαλιά του Κένι, μετά τη σέντρα του Ντεσπόντοφ, αλλά ο Σαφαρίκας μπλόκαρε και τελικά αντί να γίνει το 4-0 έγινε το… 3-1 και μάλιστα από το πουθενά, καθώς στο 84′ ο Τσιφτσής έδιωξε πάνω στον Μιούλερ και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα του.

Ο ΠΑΟΚ βγήκε στην επίθεση στα τελευταία λεπτά ψάχνοντας δύο γκολ για να μην τερματίσει στην 8η θέση της League Phase αλλά πέτυχε μόνο ένα, στο 90′, με το ωραίο πλασέ του Καμαρά. Έτσι, με το τελικό 4-1 τερμάτισε 8ος, θα διεκδικήσει την πρόκριση στους προημιτελικούς σε μονό αγώνα στην Τούμπα με αντίπαλο τον Ατρόμητο και αν τον αποκλείσει θα αντιμετωπίσει στους προημιτελικούς τον Ολυμπιακό.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Θυμιάνης, Κεντζιόρα, Τέιλορ, Μπιάνκο, Οζντόεφ (64′ Καμαρά), Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλιας (64′ Ταϊσόν), Ιβανούσετς (73′ Τσάλοφ), Μύθου.

Μαρκό (Σούλης Παπαδόπουλος): Σαφαρίκας, Μαρκοπουλιώτης, Γκίνι , Μιγιέντα, Ίννος, Μπουσάι (46′ Ριτσοτάκης), Ίνος, Καζάου (73′ Τσάκνης), Μεντόσα (46′ Μιούλερ), Ντέτλερ, Φατιόν (46′ Κυριακίδης), Σεμπά (61′ Αλεξόπουλος).