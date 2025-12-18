Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένα μικρό αεροπλάνο συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο DuPage στο Δυτικό Σικάγο το απόγευμα της Τετάρτης, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Ένα δικινητήριο Piper PA-30 συνετρίβη στο αεροδρόμιο περίπου στις 13:50, λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του, όπως δήλωσαν οι αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας (FAA) και του αεροδρομίου DuPage στην εφημερίδα Daily Herald.

Sad news coming in from DuPage Airport, where the 2 occupants of a Piper Twin Comanche died after the aircraft crashed near the runway 20R parallel taxiway. The NTSB & FAA are investigating. More at https://t.co/vhbRxCcLib pic.twitter.com/KW34mePKC1 — Kris Habermehl (@KrisHabermehl) December 17, 2025

Οι μοναδικοί δύο επιβαίνοντες στο αεροπλάνο ανακηρύχθηκαν νεκροί επιτόπου.

Αξιωματικοί του Τμήματος Αστυνομίας Δυτικού Σικάγουκαι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Δυτικού Σικάγου έσπευσαν στο σημείο της συντριβής.

Το αεροπλάνο υπέστη σοβαρές ζημιές στο μπροστινό μέρος μετά από ολίσθηση ή πρόσκρουση με τη μύτη στο χιονισμένο χορτάρι δίπλα στο διάδρομο, σύμφωνα με φωτογραφίες που τράβηξε το μέσο ενημέρωσης. Η ουρά και μία από τις πτέρυγες σχεδόν αποκολλήθηκαν πλήρως από το αεροσκάφος, ενώ η εξωτερική πλευρά γύρω από τη μύτη καταστράφηκε, αποκαλύπτοντας τη διαλυμένη καμπίνα του πιλοτηρίου.

Το αεροπλάνο βιντεοσκοπήθηκε από εναέρια λήψη του ABC 7, όπου διακρινόταν και ένα ίχνος ολίσθησης στο χιόνι κοντά στην ουρά του αεροσκάφους.

Το αεροπλάνο ανήκε σε μέλη του Διεθνούς Αεροπορικού Κλαμπ, που εδρεύει στο αεροδρόμιο DuPage και διαθέτει τέσσερα αεροσκάφη στο στόλο του, συμπεριλαμβανομένου ενός Piper Arrow II του 1976, το οποίο τα μέλη μπορούν να νοικιάσουν έναντι 170 δολαρίων την ώρα, σύμφωνα με τον ιστότοπο του συλλόγου.

Η FAA και η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών διερευνούν τα αίτια της συντριβής. Ένας ερευνητής της NTSB αναμένεται να φτάσει έως το πρωί της Πέμπτης, σύμφωνα με το Daily Herald.

Το αεροδρόμιο παραμένει κλειστό μέχρι νεωτέρας.