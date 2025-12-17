Ο ΕΚΚΟΜΕΔ αποφάσισε να ανακαλέσει τη μερική χρηματοδότηση του ντοκιμαντέρ που επιμελείται ο Αλέξης Παπαχελάς με τίτλο «17 ΝΟΕΜΒΡΗ, ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΠΤΩΣΗ».

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αντίδραση του δημοσιογράφου και του ΣΚΑΪ, ενώ ο Σύλλογος Αλληλεγγύης στα Θύματα Τρομοκρατίας Θάνος Αξαρλιάν και «Ως Εδώ» τοποθετήθηκε υπέρ της απόφασης.

Πιο αναλυτικά, μόλις έγινε γνωστό ότι ανακαλείται η χρηματοδότηση ο ΣΚΑΪ και ο Γιάννης Αλαφούζος έστειλαν επιστολή προς τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΕΚΚΟΜΕΔ, αναφέροντας τα εξής:

«Αγαπητέ κύριε Χριστόπουλε, Με μεγάλη έκπληξη, -καθώς δεν υπήρξε καμία προγενέστερη ενημέρωση- η Διοίκηση του ΣΚΑΙ πληροφορήθηκε χθες (15/12/25) την αιφνίδια απόφασή σας να ανακαλέσετε την πρόσφατη απόφασή σας (8/12/25) για την υπαγωγή στην μερική χρηματοδότηση του ΕΚΟΜΜΕΔ του ντοκιμαντέρ που ετοιμάζει ο Αλέξης Παπαχελάς με τίτλο «17 ΝΟΕΜΒΡΗ, ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΠΤΩΣΗ» λόγω της συνέντευξης που έχει παραχωρήσει στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ ο καταδικασμένος δολοφόνος της τρομοκρατικής οργάνωσης Δημήτρης Κουφοντίνας.

Η έκπληξη δεν οφείλεται μόνο στο γεγονός ότι ήδη από τις 2 Ιουνίου -μέσω του σχετικού αιτήματος του ΣΚΑΙ στον ΕΚΚΟΜΕΔ- υπήρχε πλήρης και αναλυτική ενημέρωσή σας για το γεγονός ότι ανάμεσα στα δεκάδες ντοκουμέντα και συνεντεύξεις που θα αναδειχθούν μέσα από τα έξι επεισόδια υπάρχει και μια συνέντευξη του δολοφόνου. Η έκπληξη γίνεται ακόμη μεγαλύτερη λόγω του γεγονότος ότι για πρώτη φορά το ΕΚΚΟΜΕΔ αποφασίζει να παρέμβει με εντελώς αυθαίρετο τρόπο στο περιεχόμενο μιας δημοσιογραφικής και ιστορικής καταγραφής επιχειρώντας κατ ουσίαν να επιβάλει προληπτική λογοκρισία.

Η απόφασή σας αυτή εκτός από προσβλητική έναντι του ΣΚΑΙ που είναι το μόνο ιδιωτικό κανάλι το οποίο διαχρονικά επενδύει στην παραγωγή υψηλής ποιότητας ντοκιμαντέρ για την διατήρησή της συλλογικής ιστορικής μνήμης, είναι βαθιά προσβλητική και για τον Αλέξη Παπαχελά. Oχι μόνο γιατί τα ντοκιμαντέρ του προσεγγίζουν πάντα με αντικειμενικό τρόπο την ιστορική αλήθεια, αλλά και διότι ήταν ο πρώτος δημοσιογράφος που αφιέρωσε μια εκπομπή στους συγγενείς των θυμάτων της τρομοκρατίας, συμβάλλοντας ήδη από τότε με καθοριστικό τρόπο στην αποδόμηση των τάχα ιδεολογικών επιχειρημάτων των εκτελεστών. Τον σκοπό αυτό άλλωστε είναι προφανές ότι εξυπηρετεί και το νέο ντοκιμαντέρ, το οποίο, όπως αυτονοήτως συμβαίνει και στην διεθνή πρακτική, καταγράφει τις μαρτυρίες όλων ανεξαιρέτως των πρωταγωνιστών. Από αυτήν του τότε υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και όλων των βασικών συντελεστών της εξάρθρωσης της τρομοκρατικής οργάνωσης, μέχρι αυτήν του καταδικασμένου δολοφόνου Δημ. Κουφοντίνα.

Με αυτά τα δεδομένα, σάς ενημερώνουμε ότι ο ΣΚΑΙ δεν επιθυμεί να έχει οποιαδήποτε σχέση με το ΕΚΚΟΜΕΔ και αποσύρει από τα αιτήματα υπαγωγής και το δεύτερο ντοκιμαντέρ που ετοιμάζει αυτήν την τηλεοπτική σαιζόν με τίτλο «Τελευταία Μπλόφα», βασισμένο στο εξαιρετικό βιβλίο της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτώριας Δενδρινού για τα γεγονότα που προηγήθηκαν του δημοψηφίσματος του 2015.

Η προσβλητική απόφασή σας που επιβεβαιώνει ότι είστε έρμαια πάσης φύσεως έξωθεν πιέσεων, αντιβαίνει κάθε έννοια δεοντολογίας και ο ΣΚΑΙ δεν προτίθεται να νομιμοποιήσει μεθοδεύσεις που θυμίζουν άλλες, αλήστου μνήμης, περιόδους της ιστορίας μας.

Γιάννης Αλαφούζος».

«Να μην πάρει με κρατικά χρήματα, αυτό που κάποτε “αγόραζε” με αίμα»

Στη συνέχεια, ο Σύλλογος Αλληλεγγύης στα Θύματα Τρομοκρατίας Θάνος Αξαρλιάν και «Ως Εδώ» σε ανακοίνωση που εξέδωσε, στήριξε την απόφαση του ΕΚΚΟΜΕΔ, σημειώνοντας μεταξύ άλλων:

«Απευθυνόμενοι γραπτώς στον κύριο Παπαχελά σε ανύποπτο χρόνο και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, εκφράσαμε την έντονη αντίθεσή μας, όχι προφανώς στη δημιουργία του ντοκιμαντέρ του οποίου την δημοσιογραφική έρευνα δεν αμφισβητούμε, αλλά στο ενδεχόμενο να δοθεί βήμα στους τρομοκράτες της 17 Νοέμβρη, οι οποίοι επί δεκαετίες επέβαλαν τη φωνή τους στον δημόσιο λόγο με το αίμα των ανθρώπων μας. Των πατεράδων, των γιών, των συζύγων και των αδερφών μας. Ταυτόχρονα αποσύραμε εμφατικά οποιαδήποτε συμμετοχή μας σε αυτό μέσω συνεντεύξεων, παλιών και νέων αλλά και πλάνων δικών μας, αλλά και το συγγενών μας, αρνούμενοι να συμμετάσχουμε σε ένα άτυπο διάλογο εξίσωσης θυτών και θυμάτων.

Θυμίζουμε πως ο καταδικασμένος δολοφόνος Δημήτρης Κουφοντίνας, με κάθε ευκαιρία που του δίνεται, δηλώνει ότι είναι αμετανόητος για τις πράξεις του, κηρύσσοντας αφενός το μίσος του για τα θύματά του και τους “ιδεολογικούς” αντιπάλους του, και αφετέρου διαμορφώνοντας ένα δήθεν ιδεολογικό υπόβαθρο που δικαιολογεί τη συνέχιση της τρομοκρατικής δράσης από δυνητικούς μιμητές και οπαδούς του.

Και ως επιστέγασμα μάθαμε ότι το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ θα χρηματοδοτείτο από το ΕΚΚΟΜΕΔ, δηλαδή, οι δολοφόνοι θα μας ξανα-έλεγαν πώς και γιατί σκότωσαν τους δικούς μας ανθρώπους, αλλά αυτή τη φορά με χρήματα του κράτους, δηλαδή με χρήματα των πολιτών.

Μας φάνηκε αδιανόητο και στείλαμε επίσης επιστολή διαμαρτυρίας ως Σύλλογος Αλληλεγγύης στα Θύματα Τρομοκρατίας Θάνος Αξαρλιάν και “Ως Εδώ” στο ΕΚΚΟΜΕΔ, προκειμένου να το ενημερώσουμε ότι η δική μας μαρτυρία θα απουσιάζει και να ζητήσουμε την άρση της χρηματοδότησης της παραγωγής».

Η θέση του Παπαχελά

Ο Αλέξης Παπαχελάς μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, διαφώνησε με τη διακοπή της χρηματοδότησης, αναφέροντας πως «ήταν ένα ταμπού και είχε ένα κόστος, αλλά το θεώρησα πάρα πολύ σημαντικό».

Πρόσθεσε ακόμη πως κάποιοι ενδεχομένως ξεχνούν ήταν από τους πρώτους που μπήκαν, στις τέσσερις τα ξημερώματα, στο κτίριο του ΣΚΑΪ όταν είχε σχεδόν γκρεμιστεί κατά το ήμισυ από τους απογόνους της 17 Νοέμβρη ενώ ακόμη δεν ήταν σαφές αν υπήρχε νεκρός και συνόψισε πως «Έχουμε δώσει λοιπόν τις μάχες μας και είναι πολύ καθαρό πού βρισκόμαστε».

«Κάνουμε όλοι μια δουλειά» σχολίασε, συνοψίζοντας πως η Δημοσιογραφία είναι απαιτητικό επάγγελμα καθώς συνεπάγεται δύσκολα διλήμματα.

«Κάνεις μια έρευνα η οποία απαιτεί να συμπεριλάβεις όλους τους πρωταγωνιστές. Και τους εγκληματίες και τους δολοφόνους και τους βιαστές και τους ναζί και τους δικτάτορες και όλους», είπε χαρακτηριστικά συνοψίζοντας πως αυτή τη λογική επιλέγει να ακολουθεί, σταθερά, ως προς την άσκηση του επαγγέλματός του.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της κρατικής χρηματοδότησης τόνισε πως από την πρώτη στιγμή είχε γίνει ξεκάθαρο πως στο ντοκιμαντέρ θα γινόταν συνεντεύξεις και σε τρομοκράτες.

Επίσης, κατέστησε σαφές πως έκανε πάρα πολλές προσπάθειες, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, να πείσει συγγενείς θυμάτων να καταθέσουν τις μαρτυρίες τους.

«Αλλά νομίζω ότι πραγματικά όποιος με ξέρει και νομίζει ότι δεν καταλαβαίνω τον πόνο τους, ζει κάπου αλλού…. πραγματικά,. Γιατί το έχω ζήσει από πρώτο χέρι και είναι κάτι το οποίο προσωπικά με πονάει. Προσωπικά με ενδιαφέρει και έχω δείξει την ευαισθησία που πρέπει σε αυτό το θέμα και δεν έχω και τίποτα να αποδείξω σε κανέναν», επεσήμανε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων.