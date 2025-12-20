Περίπου στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα υπολογίζεται το κόστος από το άνοιγμα των διοδίων από τους αγρότες, όπως ανέφερε σήμερα ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας.

«Προφανώς, τα έσοδα που χάνονται από τα διόδια στους αυτοκινητόδρομους μετατρέπονται σε αξιώσεις σε βάρος του Δημοσίου, οι οποίες μάλιστα, δεν είναι καθόλου αμελητέες. Το κόστος αυτό εκτιμάται, κατά προσέγγιση, σε 2,5 εκατ. ευρώ την ημέρα, πλην της Αττικής Οδού, και τα χρήματα αυτά πέφτουν στην πλάτη του Έλληνα φορολογούμενου, ο οποίος θα κληθεί να σηκώσει ένα επιπλέον, αχρείαστο βάρος», τόνισε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

«Είναι χρήματα, επίσης, τα οποία μπορεί να λείψουν από άλλα έργα, είτε οδικά είτε φράγματα και αρδευτικά έργα, τα οποία υλοποιεί σήμερα το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ακριβώς, για να στηρίξει την αγροτική οικονομία».

«Συνεπώς, όσοι σκέφτονται να ανοίξουν τα διόδια με το πρόσχημα να γίνει ελεύθερη η διέλευση για τους πολίτες, ουσιαστικά, είναι εκείνοι που θα επιβαρύνουν με το κόστος της μη καταβολής των διοδίων όλους τους φορολογούμενους. Όσους χρησιμοποιήσουν τον δρόμο, αλλά και τους υπόλοιπους, οι οποίοι δεν θα τον χρησιμοποιήσουν», συμπλήρωσε.

«Το 2026 αναμένεται να ολοκληρωθούν δύο εμβληματικά έργα»

Στη συνέχεια, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών στη συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, αναφέρθηκε και στα μεγάλα συγκοινωνιακά έργα που αλλάζουν την εικόνα της χώρας.

«Το 2026 αναμένεται να ολοκληρωθούν άλλα δύο εμβληματικά έργα. Το πρώτο είναι η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με πέντε νέους σταθμούς: Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα. Οι πολίτες και οι επισκέπτες της Θεσσαλονίκης έχουν αγκαλιάσει το νέο μέσο, ενώ η κίνηση των οχημάτων έχει μειωθεί κατά 15%. Με την επέκταση στην Καλαμαριά τα οφέλη αυτά θα πολλαπλασιαστούν και ο χάρτης των συγκοινωνιακών υποδομών της πόλης θα αλλάξει ριζικά», ανέφερε ο Χρίστος Δήμας.

«Το επόμενο μεγάλο βήμα είναι παράδοση στην κυκλοφορία του βόρειου τμήματος του Ε-65, μήκους 45 χλμ, ένα έργο που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας κι εργαζόμαστε ώστε να ολοκληρωθεί στο τέλος του πρώτου εξαμήνου. Ο Ε-65 είναι ο αυτοκινητόδρομος που συνδέει τη Στερεά Ελλάδα με τη Δυτική Μακεδονία, από τη Λαμία μέχρι τον κόμβο της Εγνατίας Οδού στα Γρεβενά. Πρόκειται για έναν κομβικό οδικό άξονα, ο οποίος θα προσφέρει ασφαλέστερες οδικές μετακινήσεις και θα δώσει αναπτυξιακή ώθηση σε περιοχές που βρίσκονταν έως σήμερα στην απομόνωση», υπογράμμισε.

«Σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη 51 υδραυλικά έργα κάθε κατηγορίας»

Για τα αντιπλημμυρικά έργα ο υπουργός υπογραμμίζει ότι σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη 51 υδραυλικά έργα κάθε κατηγορίας, συνολικού προϋπολογισμού 1,22 δισ. ευρώ, σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

«Σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη 51 υδραυλικά έργα κάθε κατηγορίας, συνολικού προϋπολογισμού 1,22 δισεκατομμυρίων ευρώ, σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, ενώ παράλληλα “τρέχουν” 34 μελέτες ύψους 76,4 εκατ. ευρώ, 14 έργα υπό δημοπράτηση προϋπολογισμού 936 εκατ. ευρώ και έργα άνω των 290 εκατ. ευρώ που προγραμματίζονται, γεγονός που αποδεικνύει ότι υπάρχει συνέχεια, βάθος και μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Μόνο στην Αττική υλοποιούνται μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 200 εκατομμυρίων ευρώ, που περιλαμβάνουν διευθετήσεις ρεμάτων και παρεμβάσεις σε κρίσιμες λεκάνες απορροής. Η διευθέτηση του ρέματος Εσχατιάς βρίσκεται σε ποσοστό υλοποίησης 90%, η διευθέτηση του χειμάρρου Αγίου Γεωργίου στο Θριάσιο Πεδίο βαίνει προς ολοκλήρωση, ενώ προχωρά και η διευθέτηση του ρέματος Αχαρνών (Καναπίτσια)».