Χιλιάδες οδηγοί στη Βρετανία βρέθηκαν προ δυσάρεστης έκπληξης, όταν διαπίστωσαν ότι είχαν δεχθεί βαριές ποινές για υπερβολική ταχύτητα, με υψηλά πρόστιμα και σημαντική επιβάρυνση στο σύστημα πόντων της άδειάς τους, χωρίς όμως να ευθύνονται πραγματικά.

Η αρμόδια αρχή διαχείρισης των εθνικών οδών, η National Highways, παραδέχθηκε με επίσημη τοποθέτησή της ότι συνολικά 2.650 οδηγοί τιμωρήθηκαν λανθασμένα, όχι πρόσφατα, αλλά το 2021. Το ζήτημα αφορούσε δρόμους και αυτοκινητοδρόμους όπου είχαν εγκατασταθεί σύγχρονες ψηφιακές κάμερες ελέγχου ταχύτητας, οι οποίες κατέγραψαν εσφαλμένα παραβάσεις ορίου ταχύτητας.

Η αιτία του προβλήματος δεν ήταν τεχνική, αλλά αποδόθηκε κυρίως σε ανθρώπινο λάθος. Σε συγκεκριμένα τμήματα του οδικού δικτύου ίσχυαν εκείνη την περίοδο μεταβαλλόμενα όρια ταχύτητας, ωστόσο οι αρμόδιοι χειριστές των συστημάτων δεν ενημέρωσαν εγκαίρως το λογισμικό των καμερών για την αύξηση των ορίων. Έτσι, οι κάμερες συνέχισαν να λειτουργούν με τα παλαιότερα δεδομένα, καταγράφοντας ως παραβάτες οδηγούς που στην πραγματικότητα κινούνταν νόμιμα.

Απευθύνοντας συγγνώμη στους «πληγέντες» οδηγούς, η National Highways διαβεβαίωσε ότι θα επιστραφούν όλα τα ποσά των προστίμων και θα αφαιρεθούν οι πόντοι από το point system όσων τιμωρήθηκαν άδικα. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το αρμόδιο υπουργείο και την αστυνομία, ενώ, όπως τονίστηκε, θα εφαρμοστούν πρόσθετα μέτρα ώστε να αποφευχθεί στο μέλλον η επανάληψη αντίστοιχων περιστατικών.