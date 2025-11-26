Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο γνωστοποίησε ότι κατέληξε σε συμφωνία με την ουκρανική κυβέρνηση για ένα νέο τετραετές πακέτο οικονομικής στήριξης, ύψους 8,2 δισ. δολαρίων. Το πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση μακροοικονομικών και διαρθρωτικών αλλαγών, προκειμένου να ενισχυθεί η σταθερότητα της ουκρανικής οικονομίας που εξακολουθεί να δοκιμάζεται από τον πόλεμο.

Αυτή η νέα συμφωνία, η οποία απομένει να εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο του ΔΝΤ, θα αντικαταστήσει προηγούμενο πρόγραμμα – ύψους άνω των 15 δισεκ. δολαρίων – που εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2023, στο πλαίσιο ενός μεγαλύτερου διεθνούς πακέτου οικονομικής βοήθειας ύψους 122 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η συμφωνία με το ΔΝΤ καταδεικνύει την ανθεκτικότητα της ουκρανικής οικονομίας, παρά τη συνεχιζόμενη ρωσική εισβολή, δήλωσε η πρωθυπουργός της Ουκρανίας Γιούλια Σβιριντένκο, η οποία δεσμεύτηκε να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις και την καταπολέμηση της διαφθοράς.