Τη συμμετοχή της στα πλήγματα που διεξήγαγαν οι ΗΠΑ στη Συρία εναντίον της τζιχαντιστικής οργάνωσης «Ισλαμικό Κράτος», επιβεβαίωσε σήμερα η Ιορδανία.

Η επίθεση έγινε μία εβδομάδα έπειτα από μία επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε τρεις Αμερικανούς, σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις.

Αυτή η επιχείρηση «στοχεύει να εμποδίσει τις εξτρεμιστικές οργανώσεις να εκμεταλλεύονται τη Συρία, προκειμένου να εξαπολύουν επιθέσεις απειλώντας την ασφάλεια των γειτόνων της και της περιοχής», εξήγησε ο ιορδανικός στρατός.