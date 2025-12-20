Στα διόδια μεταφέρθηκαν τα μπλόκα των αγροτών, καθώς στις κινητοποιήσεις που πραγματοποιούν, ανοίγουν τις μπάρες για ελεύθερη διέλευση όσων ταξιδεύουν, ενώ σε πολλές περιπτώσεις μοίρασαν και τα προϊόντα τους σε όσους περνούσαν.

Οι αγρότες σε κάθε άκρη της Ελλάδας, από το πρωί της Παρασκευής 20.12.2025, ανοίγουν τις μπάρες των διοδίων για την ομαλή μετακίνηση των εκδρομέων των Χριστουγέννων.

Στα Ιωάννινα σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος αγροτών για το άνοιγμα των μπαρών στα διόδια Δροσοχωρίου, καθώς η ενέργεια αυτή πραγματοποιήθηκε χωρίς άδεια, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων.

Οι αγρότες εισέπραξαν τη στήριξη των διερχόμενων οδηγών, λέγοντάς τους «ούτε βήμα πίσω, είμαστε όλοι μαζί σας, να το ξέρετε αυτό».

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, απευθύνει νέο κάλεσμα σε διάλογο προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα στις μετακινήσεις ενόψει των εορτών. «Έχει ήδη ικανοποιηθεί το 74% των αιτημάτων των αγροτών», σημείωσε ο Κώστας Τσιάρας, τονίζοντας πως οι λύσεις δεν περνούν μέσα από τα μπλόκα αλλά μέσα από τον διάλογο. «Από τα 27, τα 20 αιτήματα είτε ήδη έχουν ικανοποιηθεί είτε βρίσκονται προς επίλυση», σημείωσε.