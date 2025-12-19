Στις ράγες των εξαγορών τροχοδρομεί η Vodafone Ελλάδος, καθώς χαράσσει τις επόμενες κινήσεις της για τη νέα εποχή μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, με αιχμή τον τομέα της πληροφορικής, τις επιχειρηματικές υπηρεσίες και τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές.

Η ενίσχυση του χαρτοφυλακίου ICT (Υπηρεσίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών) η αξιοποίηση νέων αγορών και η αναδιάταξη της στρατηγικής της αποτελούν βασικούς άξονες του σχεδιασμού της εταιρείας για το 2026, την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για την απόκτηση εγχώριας εταιρείας πληροφορικής.

Η διοίκηση της Vodafone Ελλάδος επιβεβαιώνει ότι υπάρχει shortlist υποψήφιων εταιρειών, με τις επαφές να αφορούν system integrators διαφορετικού μεγέθους, ενδεχομένως και με δραστηριότητα στον τομέα των managed services.

Όπως σημειώνεται, η συγκεκριμένη κίνηση εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό που στοχεύει στη διατήρηση ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης σε ένα περιβάλλον όπου οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης σταδιακά περιορίζονται.

ICT, ψηφιοποίηση

Ο τομέας των έργων πληροφορικής αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής της Vodafone για τα επόμενα χρόνια. Η εταιρεία κατέγραψε διψήφια άνοδο τόσο σε έσοδα όσο και σε κερδοφορία από τον κλάδο ICT, συμμετέχοντας σε μεγάλης κλίμακας έργα ψηφιοποίησης του δημόσιου τομέα, τα οποία ολοκληρώθηκαν εντός χρονοδιαγραμμάτων.

Η «επόμενη ημέρα» μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, ωστόσο, απαιτεί νέο σχεδιασμό. Στο επίκεντρο μπαίνει η συντήρηση και η υποστήριξη των υποδομών που έχουν ήδη δημιουργηθεί, αλλά και η ολοκλήρωση έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Παράλληλα, η Vodafone στρέφει το ενδιαφέρον της στον ιδιωτικό τομέα, όπου διαπιστώνεται αυξανόμενη ζήτηση για λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η είσοδος της εταιρείας στον τομέα της άμυνας, μια αγορά που –αν και δεν διαθέτει το μέγεθος του RRF– εμφανίζει δυναμική ανάπτυξης στην Ελλάδα, προσφέροντας νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Υποδομές

Στον τομέα των υποδομών, η Vodafone επιταχύνει την ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών μέχρι το σπίτι. Η εταιρεία καλύπτει ήδη περίπου 500.000 νοικοκυριά με ιδιόκτητο δίκτυο FTTH, με στόχο να φτάσει τις 550.000 έως τον Μάρτιο του 2026 και τις 800.000 σε επόμενο στάδιο.

Η ζήτηση για συνδέσεις οπτικής ίνας παραμένει ισχυρή, με τη Vodafone να έχει υπερδιπλασιάσει τις ενεργές συνδέσεις σε σχέση με έναν χρόνο πριν.

Παράλληλα, το 2026 αναμένεται να ξεκινήσει η εμπορική λειτουργία του δικτύου 5G Stand Alone, αρχικά με υπηρεσίες που θα απευθύνονται κυρίως σε επιχειρήσεις. Η τεχνολογίααυτή ανοίγει νέες δυνατότητες για προηγμένες εφαρμογές και εξειδικευμένες λύσεις, τόσο για εταιρικούς πελάτες όσο και για τη λιανική αγορά σε δεύτερο χρόνο.

Συνδυαστικά πακέτα και ενέργεια

Στο τραπέζι βρίσκεται και το ενδεχόμενο συνεργασιών με παρόχους ενέργειας για την παροχή συνδυαστικών πακέτων τηλεπικοινωνιών και ενέργειας. Η Vodafone δεν ανοίγει πλήρως τα χαρτιά της, ωστόσο αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο τέτοιων συνεργειών, σε μια αγορά όπου ο ανταγωνισμός εντείνεται και τα ολοκληρωμένα πακέτα αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για τους καταναλωτές.

Στο πεδίο της λιανικής, η Vodafone επανέρχεται δυναμικά στην αγορά συσκευών μέσω του προγράμματος Flex, καταγράφοντας διψήφια ανάπτυξη. Την ίδια στιγμή, προχωρά σε εκτεταμένο πρόγραμμα ανακαίνισης του δικτύου καταστημάτων της, με περισσότερα από 50 σημεία να έχουν ήδη αναβαθμιστεί και το μεγαλύτερο μέρος του δικτύου να «φρεσκάρεται» εντός του 2026.

Η συνεργασία με τα Public αξιολογείται εκ νέου, με στόχο τη βελτιστοποίηση του μοντέλου και τη διασφάλιση αμοιβαίου οφέλους, ενώ η κινητή τηλεφωνία αναμένεται να λειτουργήσει ως βασικό «εφόδιο» για την ενίσχυση της παρουσίας της Vodafone και στη σταθερή.

Τέλος, το 2026 προδιαγράφεται ως ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα χρονιά για τη Vodafone TV. Η εταιρεία βρίσκεται σε συζητήσεις για νέες εμπορικές συμφωνίες που θα εμπλουτίσουν το περιεχόμενο της πλατφόρμας, ενώ εξετάζονται και συμπαραγωγές με ελληνικό στοιχείο.



Η αναβάθμιση της εμπειρίας, τόσο σε επίπεδο περιεχομένου όσο και τεχνολογίας, αποτελεί βασικό στόχο σε μια αγορά όπου οι θεατές στρέφονται όλο και περισσότερο σε OTT λύσεις. Όπως επισημαίνει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone Hellas κ. Αχιλλέας Κανάρης :

«Με τις εξαγορές, τις επενδύσεις σε υποδομές και το άνοιγμα σε νέες αγορές, η Vodafone Ελλάδος επιχειρεί να διαμορφώσει ένα πολυεπίπεδο αναπτυξιακό αφήγημα, προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της επόμενης ημέρας για τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής».