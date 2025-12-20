Επιχείρηση μεγάλης κλίμακας κατά του εμπορίου και της διακίνησης ναρκωτικών πραγματοποίησε η ιταλική αστυνομία, συλλαμβάνοντας 384 ανθρώπους, ενώ παράλληλα κατασχέθηκαν 1,4 τόνοι ναρκωτικών ουσιών.

Εκτός των συλλήψεων, οι Αρχές έθεσαν υπό έρευνα 655 πρόσωπα, μεταξύ αυτών 39 ανηλίκους και κατέσχεσαν 35 κιλά κοκαΐνης και περισσότερα από 40 πυροβόλα όπλα, ανέφερε η αστυνομία.

Η επιχείρηση, που ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου σε διάφορες περιφέρειες της χώρας, οδήγησε στο προσωρινό κλείσιμο πέντε καταστημάτων κάνναβης σε τρεις πόλεις, έπειτα από 312 ελέγχους.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, έγινε γνωστό από την αστυνομία πως κατασχέθηκαν 296 κιλά προϊόντων κάνναβης, τα οποία, βάσει των προκαταρκτικών ελέγχων, αποδείχθηκαν πως ήταν παράνομα ναρκωτικά.