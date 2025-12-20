Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ισραηλινό πλήγμα σε ένα σχολείο, που έχει μετατραπεί σε καταφύγιο για εκτοπισμένους, προκάλεσε τον θάνατο πέντε ανθρώπων, ενώ ο στρατός δήλωσε ότι άνοιξε πυρ εναντίον υπόπτων.

Ο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας Μαχμούντ Μπασάλ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι βρέθηκαν πέντε πτώματα έπειτα από ισραηλινό βομβαρδισμό στο Σχολείο των μαρτύρων στη Γάζα, το οποίο χρησιμοποιείται ως καταφύγιο στη συνοικία Τούφα, στο ανατολικό τμήμα της πόλης της Γάζας.

Σε ερώτηση του Γαλλικό Πρακτορείου, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι οι στρατιώτες «πυροβόλησαν ύποπτα άτομα για να εξαλείψουν την απειλή» και τόνισε ότι «είναι ενήμερος για τους ισχυρισμούς που αφορούν θύματα», προσθέτοντας ότι οι πληροφορίες αυτές «διερευνώνται».