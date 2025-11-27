Μια Ελβετίδα τουρίστρια έχασε τη ζωή της και ένας Ελβετός τουρίστας τραυματίστηκε σοβαρά σήμερα σε επίθεση καρχαρία σε παραλία κοντά σε ένα δημοφιλές σημείο για σερφ στην ανατολική ακτή της Αυστραλίας, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Η γυναίκα, που θεωρείται ότι ήταν περίπου 20 ετών και ακόμη δεν έχει επισήμως ταυτοποιηθεί, κατέληξε επί τόπου.

Ο άνδρας, ο οποίος πιστεύεται ότι ήταν περίπου στην ίδια ηλικία, μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Το ελβετικό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι τα δύο θύματα ήταν Ελβετοί υπήκοοι.

Το γενικό προξενείο της Ελβετίας στο Σίδνεϊ βρίσκεται σε επικοινωνία με τις αρχές και στηρίζει τους συγγενείς των θυμάτων, αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Το ζευγάρι γνωρίζονταν, είπε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο επιθεωρητής της αστυνομίας Τίμοθι Μπέιλι.

Λουόμενος έσωσε τη ζωή του τουρίστα μετά την επίθεση καρχαρία

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας ασθενοφόρων της Νέας Νότιας Ουαλίας, Τζος Σμιθ, δήλωσε ότι ένας λουόμενος βοήθησε τον τραυματισμένο άνδρα από την επίθεση του καρχαρία με έναν «αυτοσχέδιο αιμοστατικό επίδεσμο», πιθανόν σώζοντας τη ζωή του και δίνοντας στις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών χρόνο για να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες.

Η παραλία αποκλείστηκε καθώς οι αρχές προσπαθούν να διακριβώσουν το είδος του καρχαρία που επιτέθηκε στους δύο ανθρώπους, είπαν οι αρχές.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών κλήθηκαν σήμερα το πρωί σε μια παραλία στον Κόλπο Κράουντι κοντά στο Πορτ Μακουάρι, που βρίσκεται περίπου 350 χιλιόμετρα βόρεια του Σίδνεϊ, μετά τις πληροφορίες ότι δύο άνθρωποι δέχτηκαν επίθεση από καρχαρία, ανακοίνωσε η αστυνομία της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Η επίθεση αυτή σημειώθηκε δύο μήνες αφότου ένας άνδρας έχασε τη ζωή του από επίθεση καρχαρία ενώ έκανε σερφ σε παραλία του Λονγκ Ριφ στο βόρειο Σίδνεϊ.