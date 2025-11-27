Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και ένας άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά σε επίθεση καρχαρία την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου σε παραλία κοντά σε ένα δημοφιλές σημείο για σέρφινγκ στην ανατολική ακτή της Αυστραλίας, όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές.

«Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών κλήθηκαν νωρίτερα σε μια παραλία στον Κόλπο Κράουντι κοντά στο Πορτ Μακουάρι, που βρίσκεται περίπου 350 χιλιόμετρα βόρεια του Σίδνεϊ, μετά τις πληροφορίες ότι δύο άνθρωποι δέχτηκαν επίθεση από καρχαρία», ανακοίνωσε η αστυνομία της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Η γυναίκα, που θεωρείται ότι ήταν περίπου 20 ετών και ακόμη δεν έχει επισήμως ταυτοποιηθεί, πέθανε επί τόπου.

Ο άνδρας, ο οποίος πιστεύεται ότι είναι περίπου στην ίδια ηλικία, μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

«Η παραλία αποκλείστηκε, καθώς προσπαθούμε να εξακριβώσουμε το είδος του καρχαρία που επιτέθηκε στους δύο ανθρώπους», ανέφεραν οι Αρχές.