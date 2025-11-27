Ο Όμιλος Goody’s-Everest απέσπασε 9 βραβεία σε 4 σημαντικές κατηγορίες των Food Experts Awards 2025, μιας διοργάνωσης που επιβραβεύει τα επιτεύγματα και τις καλές πρακτικές στον τομέα των τροφίμων και ποτών.

Πιο συγκεκριμένα, ο Όμιλος διακρίθηκε στις κατηγορίες Top Food E-Shop με το πολυβραβευμένο Goody’s Burger House online ordering, Food Brand Marketing Stand Out με την επικοινωνία του “everest Bite Club” και Foodservice Concept Stand Out με το πρότυπο κατάστημα των Goody’s Burger House στο THE MALL ATHENS.

Επιβεβαιώνοντας τη συστηματική επένδυση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων, όλες οι μάρκες του Ομίλου διακρίθηκαν στην κατηγορία Best in Taste, αποσπώντας συνολικά 6 βραβεία μέσα από τη διαδικασία του blind tasting. Συγκεκριμένα, τα Goody’s Burger House απέσπασαν βραβείο για το vegan προϊόν ‘Vurger’, τα everest βραβεύτηκαν για την “Παραδοσιακή Τυρόπιτα Κουρού της γιαγιάς Ανθής με φέτα ΔΩΔΩΝΗ ΠΟΠ”, τα La Pasteria για την “Pasta alla Parmigiana”, τα Jackaroo για τα “Fried Chicken Fingers”. Τέλος, το Flocafe Espresso Room απέσπασε διάκριση για δύο προϊόντα: το Flo White Signature Cappuccino και τα Dubai Choco Pancakes.

Ο Σάββας Καλαϊτζίδης, Product & Concept Development Director του Ομίλου Goody’s-everest, δήλωσε σχετικά: «Για τον Όμιλό μας αποτελεί μεγάλη τιμή η βράβευση των προϊόντων όλων των brands που διαχειριζόμαστε. Η επιτυχία αυτή είναι αποτέλεσμα της δημιουργικής δουλειάς των chefs μας, της αφοσίωσης των στελεχών των καταστημάτων και, φυσικά, της εμπιστοσύνης των πελατών μας όλα αυτά τα χρόνια. Η διατήρηση των ιστορικών μας σημάτων στην κορυφή των προτιμήσεων του καταναλωτικού κοινού απαιτεί συνεχή προσπάθεια και υπευθυνότητα από όλους μας, και αυτές οι διακρίσεις επιβεβαιώνουν ότι βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο.»