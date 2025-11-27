Μεγάλες καταστροφές σημειώθηκαν στη Μεσσηνία κατά το πέρασμα της κακοκαιρίας Adel, ενώ ανεμοστρόβιλος χτύπησε τη Φοινικούντα αφήνοντας πίσω του ξεριζωμένα δέντρα και κατεστραμμένες στέγες σπιτιών.

Λόγω των ισχυρών ανέμων αποκολλήθηκαν στέγαστρα και έσπασαν τζαμαρίες.

Επίσης, όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα, επλήγη ιδιαίτερα μία ξενοδοχειακή μονάδα, οι εγκαταστάσεις ενός κάμπινγκ και κάποια καταστήματα.

Στη Φοινικούντα τα μεγαλύτερα προβλήματα

Ο δήμαρχος Πύλου – Νέστορος, Παναγιώτης Καρβέλας, επεσήμανε μιλώντας στο eleftheriaonline.gr ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στην περιοχή Μαυροβούνι της Φοινικούντας.

Ο ίδιος τόνισε ότι καταβάλλεται προσπάθεια να γίνει καταγραφή της κατάστασης και να δοθεί βοήθεια όπου χρειάζεται, σημειώνοντας παράλληλα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα συνεργεία καθώς ανά διαστήματα εκδηλώνεται ισχυρή βροχόπτωση.

Τα ισχυρά φαινόμενα από την κακοκαιρία Adel έχουν πλήξει πολλές περιοχές της χώρας, με την ΕΜΥ να έχει σημάνει κόκκινο συναγερμό. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Υπηρεσίας, η κακοκαιρία θα προκαλέσει σήμερα και την Παρασκευή βροχές και καταιγίδες σε όλη σχεδόν τη χώρα.

Τα φαινόμενα σε πολλά τμήματα της δυτικής και βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.