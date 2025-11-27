Σαρωτικό είναι το πέρασμα της κακοκαιρίας Adel από τη Δυτική Ελλάδα. Το 112 ήχησε σε Κέρκυρα και Αιτωλοακαρνανία ενώ πλημμύρησαν δρόμοι και «φούσκωσαν» ποτάμια. Καταιγίδες σημειώνονται από νωρίς το πρωί σήμερα, Πέμπτη 27/11 και στην Αττική και η πτώση της θερμοκρασίας είναι αισθητή ενώ η ΕΜΥ προειδοποιεί τους πολίτες να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί καθώς σε ισχύ βρίσκεται το έκτακτο δελτίο.

Το νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή και πρόκειται να πλήξει και πάλι περισσότερο στις δυτικές περιοχές της χώρας, με Κέρκυρα και Ήπειρο να βρίσκονται ξανά στο «επίκεντρο» των ισχυρών καταιγίδων, οι οποίες αναμένεται να μην είναι το ίδιο έντονες όσο αυτές της προηγούμενης εβδομάδας.

Βίντεο από την έντονη καταιγίδα που πλήττει από τα ξημερώματα την Αττική

Τι καιρό θα κάνει σήμερα – Ποιες περιοχές βρίσκονται στο επίκεντρο

Για σήμερα ισχυρές κατά διαστήματα καταιγίδες και μεγάλος όγκος βροχής προβλέπονται στα νησιά του Ιόνιου, στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά, στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, καθώς και σε μεγάλο μέρος της Μακεδονίας και της Θράκης.

Στις υπόλοιπες περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας οι καταιγίδες θα είναι διάσπαρτες, με πιο ήπιες βροχές, καθώς και στα νησιά του Αιγαίου τα φαινόμενα θα είναι μέτριας έντασης.

Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση θα κυμανθεί κοντά στους 16 – 19 βαθμούς στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές, έως 21 στα ανατολικά τοπικά και μέχρι 22 οι μέγιστες τιμές στην Κρήτη.

Χιονοθύελλα στη Βασιλίτσα

Από τα ξημερώματα της Πέμπτης 27/11 σημειώνεται χιονοθύελλα στο χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας.

Πού παρατηρούνται τα εντονότερα προβλήματα από την κακοκαιρία

Στην Κέρκυρα, έχουν υπερχειλίσει ρέματα, κάποια άλλα φτάνουν στο όριο, ενώ παρατηρούνται κατολισθήσεις τοιχίων στις περιοχές Αγίων Δέκα και Μπενίτσες, στη Δασιά.

Το μεγαλύτερα προβλήματα παρατηρούνται στον Ποταμό, όπου όλοι οι δρόμοι είναι πλημμυρισμένοι, στον κάμπο της Αλεπούς και στο Τρίκλινο, όπου υπερχείλισε ένα ρέμα. Η Πυροσβεστική δέχεται κλήσεις για άντλησης υδάτων, από υπόγεια, ισόγεια και επιχειρήσεις και κοπές δένδρων.

Στα σημεία των προβλημάτων έχουν σπεύσει για βοήθεια ακόμα και εθελοντές, όπως τα μέλη της Αθλητικής Λέσχης Μοτοσυκλέτας Κέρκυρας.

Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία

Ο Δήμος της Κέρκυρας αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας όλων των σχολείων και των παιδικών σταθμών στα βόρεια, κεντρικά και νότια του νησιού.

Ο Δήμαρχος Ξηρομέρου ανακοίνωσε την αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων, λαμβάνοντας υπόψη το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ για τα ακραία καιρικά φαινόμενα και την επιδείνωση που αναμένεται στην περιοχή.

Ο Δήμος Ανδραβίδας–Κυλλήνης ανακοίνωσε ότι όλες οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, θα παραμείνουν κλειστοί την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Τι συνέβη στον Ποταμό Κέρκυρας

Στα όρια του δρόμου έχει φτάσει πλέον το ύψος του νερού στο ποτάμι της περιοχής Ποταμός στην Κέρκυρα, λίγο έξω από την πρωτεύουσα του νησιού, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Η επί 40 λεπτά βροχόπτωση που σημειώθηκε την Τετάρτη 26/11 προκάλεσε πλημμυρικό φαινόμενο καθώς συνέβαλαν δυστυχώς φερτά υλικά, καλάμια και σκουπίδια, τα οποία σχεδόν έφραξαν τις δύο μπούκες (το άνοιγμα ή την είσοδο της κοίτης του ποταμού κάτω από τη γέφυρα) της γέφυρας που ενώνει το προάστιο με τον κεντρικό δρόμο.

Οι κάτοικοι ανησυχούν ότι αν βρέξει έστω και λίγο ακόμα, θα πλημμυρίσει όλη η περιοχή, σπίτια και επιχειρήσεις.

Παράλληλα, η κυκλοφορία του δρόμου πάνω στη γέφυρα έχει αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας ενώ εκφράζονται εκ νέου φόβοι ακόμα και για τη στατικότητά της. Στο σημείο βρίσκονται στελέχη της πολιτικής προστασίας, άνδρες της πυροσβεστικής, αλλά και ένα σκαπτικό μηχάνημα το οποίο όμως λόγω της κατάστασης είναι πολύ δύσκολο να παρέμβει.

Από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων ανακοινώθηκε επίσης πως «με δυσκολία διεξάγεται αυτή τη στιγμή η κυκλοφορία των οχημάτων στο εισερχόμενο ρεύμα της Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας στην Κέρκυρα στο ύψος της Αγίας Αικατερίνης, ενώ επιπλέον, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Σπύρου Περουλάκη, περιοχή Ποταμός, λόγω προβλημάτων από την έντονη βροχόπτωση!».

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές και από την υποχώρηση τοιχίου στη Γέφυρα Καιζερ στο Πέραμα. Στο σημείο έσπευσαν μηχανήματα έργου της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας και του δήμου κεντρικής Κέρκυρας. Ο δρόμος είναι ανοικτός, ωστόσο χρειάζεται πολλή προσοχή από τους οδηγούς.

Στο μεταξύ, σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που πλήττει την Κέρκυρα από νωρίς το απόγευμα και συνεχίζεται έως αυτή την ώρα, με έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους. Η πτήση της Aegean από Αθήνα προς Κέρκυρα δεν κατάφερε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο «Ι. Καποδίστριας» εξαιτίας των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών και αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Αθήνα.

Σε ποτάμια μετατράπηκαν οι δρόμοι

Σε ποτάμια έχουν μετατραπεί αρκετοί δρόμοι της Κέρκυρας εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης. Σοβαρά προβλήματα έχουν προκληθεί στις περιοχές Ποταμός, Αη Γιάννης, Κοκκίνι, Κοντόκαλι.

Με δυσκολία διεξάγεται από χτες η κυκλοφορία των οχημάτων στο εισερχόμενο ρεύμα της Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας από το ύψος της Αγίας Αικατερίνης, ενώ κλειστή για τα οχήματα είναι η οδός Σπ. Περουλάκη. Στην περιοχή Κυρά Χρυσικου έπεσε δέντρο που έκλεισε το δρόμο, ενώ πλημμύρισαν μια φαρμακαποθήκη, φροντιστήριο στο Κοκκίνι, η περιοχή της Σπηλιάς καθώς και η διασταύρωση προς τον Άγιο Προκόπη. Λόγω της κακοκαιρίας δεν πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου καθώς πλημμύρισε η αίθουσα. Έκκληση να περιορίσουν οι πολίτες τις μετακινήσεις κάνει η Πολιτική Προστασία με μήνυμα που εστάλη στα κινητά των κατοίκων της Κέρκυρας.

Πλημμύρες και κατολισθήσεις και στο Αγρίνιο

Πλημμύρες και κατολισθήσεις σημειώθηκαν και στο Ζευγαράκι Αγρινίου, όταν μεγάλος όγκος φερτών υλικών από το κοντινό ρέμα παρασύρθηκε προς κατοικημένη περιοχή, προκαλώντας προβλήματα και εισροή νερών σε παρακείμενα σπίτια.

Άμεσα κινητοποιήθηκε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου, ενώ μηχανήματα έργου έφτασαν στο σημείο για την απομάκρυνση των υλικών και την αποκατάσταση της ροής του νερού, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω ζημιές.

Τι καιρό θα κάνει τα επόμενα 24ωρα

Η πρόγνωση για αύριο, Παρασκευή 28/11

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα θα είναι κατά τόπους ιδιαίτερα ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ενισχυμένους ανέμους.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της δυτικής Στερεάς.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά και τα νότια 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 16 και στα βορειοανατολικά τους 17 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 15 με 17 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 18 βαθμούς και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 20 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο 29/11

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα που στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα πιθανώς θα είναι ισχυρά, βαθμιαία από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις και βαθμιαία από βόρειες 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε δυτικούς βορειοδυτικούς με μικρή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.

Η πρόγνωση για την Κυριακή 30/11

Στο ανατολικό Αιγαίο λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα δυτικά και τα νότια μέχρι το απόγευμα.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 και στα νότια πρόσκαιρα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός τη Δευτέρα 1/12

Στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από τις μεσημβρινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο νότιοι με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.