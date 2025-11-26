Η Κέρκυρα αντιμετωπίζει προβλήματα εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης που πλήττει το νησί. Σε ισχύ παραμένει το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για την κακοκαιρία «Adel», ενώ το 112 στέλνει προειδοποιητικά μηνύματα στους κατοίκους της Κέρκυρας και της Αιτωλοακαρνανίας, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

«Λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες», αναφέρει το μήνυμα του 112. Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς σημείωσε νωρίτερα ότι στην Αιτωλοακαρνανία η κορυφή του νέφους της καταιγίδας ξεπέρασε τα 11 χιλιόμετρα ύψος.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



ℹ️ https://t.co/mbLpAekY6l@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) November 26, 2025

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) November 26, 2025

Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα, η καταιγίδα ξέσπασε γύρω στις 19:30, με αποτέλεσμα μέσα σε μόλις μία ώρα οι δρόμοι της Κέρκυρας να μετατραπούν σε ποτάμια και χείμαρρους, εγκλωβίζοντας πολλούς οδηγούς και φέρνοντας την Πυροσβεστική αντιμέτωπη με δεκάδες κλήσεις.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν σπεύσει για απάντληση υδάτων σε περιοχές όπως το Κοκκίνι και ο Ποταμός, όπου όλοι οι δρόμοι έχουν καλυφθεί από νερά, ενώ στην Κυρά Χρυσικού έπεσε δέντρο. Στο γεφύρι του χωριού Άφρα τα νερά έχουν υπερχειλίσει, ενώ ο κεντρικός δρόμος στο Κοκκίνι έχει μετατραπεί σε ποτάμι.

Υπερχείλιση ρέματος στην περιοχή Ζευγαράκι

Προβλήματα από τις έντονες βροχοπτώσεις προκλήθηκαν στην περιοχή Ζευγαράκι, του Δήμου Αγρινίου.

Ειδικότερα, σημειώθηκε υπερχείλιση γειτονικού ρέματος, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση μηχανημάτων του Δήμου, ώστε να γίνουν εργασίες καθαρισμού και να μην απειληθούν κατοικημένες περιοχές.

Στο Ρίβιο της Αιτωλοακαρνανίας τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκαλούν σοβαρά προβλήματα, με τεράστιες ποσότητες βροχής να πέφτουν μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Οι χείμαρροι πλησιάζουν στο όριο υπερχείλισης, καθώς η στάθμη τους ανεβαίνει συνεχώς λόγω της ασταμάτητης βροχόπτωσης, όπως αναφέρει το aitolianews.gr.

Κλειστά σχολεία αύριο

Όπως ανακοινώθηκε, αύριο Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025 θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί στους δήμους Κεντρικής και Νότιας Κέρκυρας και των Διαποντίων Νήσων.

Η απόφαση λήφθηκε εξαιτίας των έντονων πλημμυρικών φαινομένων που προκλήθηκαν από τις καταρρακτώδεις βροχές το απόγευμα και το βράδυ της Τετάρτης, αλλά και των πτώσεων τοιχίων και καταπτώσεων πρανών σε διάφορα σημεία των δήμων, γεγονός που καθιστά επικίνδυνη την προσέλευση των μαθητών στις σχολικές μονάδες.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – συμπεριλαμβανομένων νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων, λυκείων – καθώς και των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών στον δήμο Ξηρομέρου για την ίδια ημέρα.

Επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου

Σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που αφορά την κακοκαιρία Adel προχώρησε η ΕΜΥ.

Α. Σήμερα Τετάρτη (26-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι και Παξοί και στην Ήπειρο.

β. Από το απόγευμα σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία και δυτική Πελοπόννησο.

γ. Από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία.

Β. Καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL θα προκαλέσει την Πέμπτη (27-11-25) και την Παρασκευή (28-11-25) βροχές και καταιγίδες σε όλη σχεδόν τη χώρα. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα:

Την Πέμπτη (27-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα.