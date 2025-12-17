Ακούστε το άρθρο

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε η κηδεία της μητέρας του Βαγγέλη Μαρινάκη, Ειρήνης.

Η εξόδιος ακολουθία έλαβε χώρα στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στον Πειραιά, με πλήθος κόσμου να δίνει το «παρών».

Πολιτικοί, επιχειρηματίας, αλλά και παράγοντες του ελληνικού αθλητισμού παρευρέθηκαν στην κηδεία, όπως οι Βασίλης Κικίλιας, Θάνος Πλεύρης, Μάκης Γκαγκάτσης και Μάριος Ηλιόπουλος.

Σημειώνεται, ότι επιθυμία της οικογένειας είναι αντί στεφάνων, να γίνει δωρεά στους παρακάτω φορείς:

Σωματείο Ναυτικών Γονέων Ατόμων με Αναπηρίες, «Η Αργώ»

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

IBAN: GR8601101770000017748002221

Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας

ALPHA GR5001402530253002002011857 253-00-2002-011857

EUROBANK GR4102600760000520100752194 0026.0076.52.0100752194

ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR3101721030005103013414035 5103-013414-035

ΕΤΕ GR6401101890000018929600874 189/296008-74

Στην αιτιολογία κατάθεσης να αναγράφεται «Στη μνήμη Ειρήνης Μαρινάκη».