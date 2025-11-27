Σοβαρή κατολίσθηση σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου στο χωριό Άγναντα στα Τζουμέρκα, εξαιτίας του σφοδρού κύματος κακοκαιρίας και των έντονων βροχοπτώσεων.

Συγκεκριμένα, οι κάτοικοι ξύπνησαν το πρωί και αντίκρισαν κυριολεκτικά μια μεγάλη τρύπα στη μέση του χωριού. Μεγάλο τμήμα πρανούς έχει υποχωρήσει, δημιουργώντας εκτεταμένη κατακρήμνιση λίγα μόλις μέτρα κάτω από κατοικίες της περιοχής.

Κάτοικοι και τοπικές αρχές παρακολουθούν με αγωνία την εξέλιξη του φαινομένου, καθώς η αστάθεια του εδάφους ενδέχεται να προκαλέσει περαιτέρω υποχωρήσεις, αυξάνοντας τον κίνδυνο για τις περιουσίες και τη σωματική ασφάλεια των κατοίκων, σύμφωνα με το epirusonline.gr.

Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης, έκανε ανάρτηση στο Facebook, δηλώνοντας τη σοβαρότητα του περιστατικού, γράφοντας: «Από τις πιο Δύσκολες Περιπτώσεις».