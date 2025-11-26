Τεράστιες είναι οι καταστροφές στην Ήπειρο από την επέλαση της κακοκαιρίας, με κατολισθήσεις, πλημμύρες, καθιζήσεις και δρόμοι κομμένοι στα δύο να δυσχεραίνουν τις μετακινήσεις των κατοίκων και να προκαλούν ανησυχία.

Στο χωριό Μελισσουργοί στα Τζουμέρκα έχουν παρασυρθεί φερτά υλικά, τα οποία έκλεισαν τον κεντρικό δρόμο, ενώ νερά συνεχίζουν να κατεβαίνουν από το βουνό.

Η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο από ένα ρεύμα, καθιστώντας τη διέλευση ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς το έδαφος στο σημείο έχει υποχωρήσει και το νερό δεν έχει απορροφηθεί ακόμη, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ.

Από σήμερα απόγευμα και μετά αναμένονται έντονες βροχοπτώσεις, με την Πολιτική Προστασία, την Πυροσβεστική, την Αστυνομία και τους δήμους να βρίσκονται σε κατάσταση επιφυλακής.