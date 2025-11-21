Η δυτική πλευρά της χώρας δοκιμάζεται για τρίτο συνεχόμενο 24ωρο από έντονα καιρικά φαινόμενα, που έχουν προκαλέσει εκτεταμένες πλημμύρες, αποκόμματα βράχων και σοβαρές δυσκολίες στις μετακινήσεις.

Η Πυροσβεστική ανέφερε ότι μέχρι τις 16:30 είχαν συγκεντρωθεί 367 κλήσεις από τα νησιά του Ιονίου και κυρίως από τους νομούς της Ηπείρου, όπου σε Ιωάννινα και Θεσπρωτία οι συνθήκες χαρακτηρίστηκαν εξαιρετικά πιεστικές.

Καθώς η κακοκαιρία εμμένει, επιβαρύνει και τη δυτική Στερεά. Στη Βόνιτσα ειδικά, οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα.

Οι περισσότερες κλήσεις αφορούσαν απάντληση νερών, κοπή δέντρων και βοήθεια σε περιστατικά εγκλωβισμού.

Στοιχεία ανά περιοχή

Ιόνιο

Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων –ιδίως στην Κέρκυρα– το Επιχειρησιακό Κέντρο του ΠΣ κατέγραψε 180 αιτήματα για βοήθεια. Τα περισσότερα προέρχονται από Σιδάρι, Άγιο Στέφανο Αυλιωτών, Ρόδα και Κασσιόπη. Έχουν ολοκληρωθεί 18 απαντλήσεις νερού και επτά κοπές δέντρων.

Ήπειρος

Στην Ήπειρο έγιναν 187 κλήσεις από Ιωάννινα, Πρέβεζα, Φιλιππιάδα και Τζουμέρκα. Έως τώρα έχουν γίνει 30 αντλήσεις, 17 κοπές δέντρων και τρεις επιχειρήσεις συνδρομής.

Μηνύματα «112»

Προειδοποιήσεις στάλθηκαν το μεσημέρι στις εξής περιοχές:

Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων

Δήμοι Γεωργίου Καραϊσκάκη και Κεντρικών Τζουμέρκων στην Π.Ε. Άρτας

Δήμοι Ζηρού και Πρέβεζας στην Π.Ε. Πρέβεζας

Δημοτική Ενότητα Φιλιατών στη Θεσπρωτία

Δημοτική Ενότητα Άρτας στην Π.Ε. Άρτας

Δημοτική Ενότητα Μετεώρων στην Π.Ε. Τρικάλων

Μεγάλες καταστροφές σε Θεσπρωτία και Ιωάννινα

Σημαντικές ζημιές καταγράφονται σε Θεσπρωτία και Ιωάννινα. Η υπερχείλιση του ποταμού Καλαμά είχε ως αποτέλεσμα να κατακλυστεί από νερό ο κάμπος της Βρυσέλλας, γεμάτος μανταρινιές. Οι παραγωγοί βλέπουν την σοδειά τους να χάνονται λίγες μέρες πριν τη συγκομιδή.

Στον κάμπο επιχειρούν συνεργεία του Δήμου Φιλιατών και της Περιφέρειας για να αποτιμήσουν την κατάσταση και να βοηθήσουν στην απορροή. Παρόμοιο σκηνικό και στη Σαγιάδα, όπου οι πορτοκαλεώνες και οι μανταρινεώνες έχουν βυθιστεί στις λάσπες, όπως και πολλοί αγροτικοί δρόμοι.

Στους ορεινούς δρόμους της Ηπείρου –σε Κόνιτσα και Πωγώνι– συνεχίζονται οι πτώσεις βράχων και οι κατολισθήσεις. Δήμοι και Πολιτική Προστασία επιχειρούν με μηχανήματα για να καταστήσουν ξανά προσβάσιμες τις διαδρομές.

Την ίδια στιγμή, ο δήμαρχος Πωγωνίου Κωνσταντίνος Καψάλης απηύθυνε αίτημα στον γενικό γραμματέα του υπουργείου Κλιματικής Αλλαγής ζητώντας να κηρυχθεί ο δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς οι συνεχείς βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και υποδομές, με σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινότητα και στην ασφάλεια των κατοίκων.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025 – 280 χιλιοστά βροχής στα Λεπιανά Άρτας. Διαβάστε: https://t.co/pzxNUW0x5L pic.twitter.com/dDCkTeKCAG — meteo.gr – Ο καιρός (@meteogr) November 21, 2025

Τεράστια ποσότητα βροχής

Οι μετρήσεις των μετεωρολόγων δείχνουν ότι στα ορεινά τμήματα των Ιωαννίνων και της Άρτας έπεσαν πάνω από 400 τόνοι νερού σε κάθε στρέμμα. Πρόκειται για ποσότητα που συγκρίνεται με τη συνολική βροχή που δέχεται η πρωτεύουσα μέσα σε δώδεκα μήνες. Σε σχέση με τον περσινό Νοέμβριο, η Ήπειρος έχει ήδη δεχτεί τριπλάσια ή και τετραπλάσια ύψη βροχής, γεγονός που ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι ίσως πρόκειται για τον πιο υγρό Νοέμβριο της τελευταίας 25ετίας.

Διακοπή κυκλοφορίας στην Κοζάνη–Λάρισα

Η ένταση της κακοκαιρίας οδήγησε στο κλείσιμο της Εθνικής Οδού Κοζάνης–Λάρισας. Η κυκλοφορία έχει σταματήσει από το 45ο χιλιόμετρο, στο ύψος της διασταύρωσης Λιβαδερού, μέχρι το 51ο χιλιόμετρο, στα όρια με τη Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας.

Την ίδια στιγμή, οι Αστυνομικές Διευθύνσεις Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας αποφάσισαν ότι, σε όλο το οδικό δίκτυο των αντίστοιχων Περιφερειακών Ενοτήτων, όλα τα οχήματα πρέπει να κινούνται με αντιολισθητικές αλυσίδες ή ανάλογο εξοπλισμό, εφόσον δεν διαθέτουν ειδικά ελαστικά για χιόνι.

Προβλήματα και στην περιοχή της Καλαμπάκας

Δυσκολίες καταγράφονται και σε ορεινούς οικισμούς γύρω από την Καλαμπάκα και τον Ασπροπόταμο. Η έντονη βροχή, που ξεκίνησε το βράδυ της Πέμπτης και συνεχίστηκε μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής, έχει υπερχειλίσει ρέματα και χειμάρρους. Οι εικόνες από την Καστανιά Καλαμπάκας δείχνουν το εύρος των φουσκωμένων υδάτων.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας έκανε γνωστό ότι, με απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Τρικάλων, η κυκλοφορία σε συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων διακόπτεται προσωρινά εξαιτίας των έντονων πλημμυρικών φαινομένων.

Προβλήματα και στην Άρτα – Υπερχείλιση ρεμάτων

Στον Δήμο Ζηρού οι ζημιές αφορούν δρόμους, δημόσιους χώρους και υποδομές, ενώ σπίτια και καλλιέργειες έχουν δεχθεί ισχυρό πλήγμα. Στην Άρτα καταγράφονται μεγάλες κατολισθήσεις και υπερχείλιση ρεμάτων σε Κακολάγκαδο, Αμμότοπο και Παντάνασσα, με αποτέλεσμα πολλοί δρόμοι να είναι επικίνδυνοι ή κλειστοί.

Σύμφωνα με το epirusjournal.gr, κλιμάκια της Πυροσβεστικής, της Περιφέρειας και των δήμων επιχειρούν για άντληση υδάτων, απομάκρυνση φερτών και αποκατάσταση δρόμων. Η παλιά εθνική οδός Ιωαννίνων–Άρτας παρέμεινε προσωρινά κλειστή λόγω μεγάλου όγκου φερτών υλικών. Οι αρχές ζητούν συνεχώς από τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Παράλληλα, στα Τζουμέρκα έχουν σχηματιστεί χείμαρροι από νερά και φερτά υλικά, δυσχεραίνοντας σημαντικά τις μετακινήσεις.

Επιχειρήσεις απεγκλωβισμού σε Φιλιππιάδα και Βόνιτσα

Στη Φιλιππιάδα σημειώνονται καταρρακτώδεις βροχές, με τον δρόμο από την Παλαιά προς τη Νέα πόλη να έχει αποκλειστεί. Το δημοτικό στάδιο έχει μετατραπεί σε λίμνη από λάσπη και ύδατα.

Η ΕΜΑΚ επιχειρεί για τον απεγκλωβισμό κατοίκων, ενώ ειδικό τμήμα της Πυροσβεστικής από τη Λευκάδα (ΕΜΟΔΕ) κατευθύνεται στη Βόνιτσα, όπου επίσης υπάρχουν εγκλωβισμένοι χωρίς άμεσο κίνδυνο.

Προειδοποίηση για νέα επιδείνωση

Η έντονη κακοκαιρία των τελευταίων ημερών απειλεί να φέρει νέα 25ετή κορύφωση στις βροχοπτώσεις του Νοεμβρίου.

Όπως ανέφερε η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου τα φαινόμενα είναι τριπλάσια έως τετραπλάσια σε σχέση με την περσινή χρονιά, στοιχείο που ενδέχεται να οδηγήσει σε νέο ρεκόρ.

Παρά την ανθεκτικότητα της περιοχής, το έδαφος έχει πλέον κορεστεί και οι υποδομές βρίσκονται στα όριά τους. Για το επόμενο διάστημα:

Αναμένονται νέες καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο και Αιτωλοακαρνανία.

σε Ιόνιο, Ήπειρο και Αιτωλοακαρνανία. Αυτή την ώρα ισχυρά φαινόμενα πλήττουν Κεφαλλονιά, Λευκάδα, Πρέβεζα και Άρτα.

Το Σάββατο αναμένεται κάποια εξασθένηση, κυρίως λόγω απουσίας καταιγίδων, όχι όμως διακοπή των βροχών.

Μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται στη Βόρεια Ελλάδα.

Κυριακή και Δευτέρα ο καιρός θα παρουσιάσει συνολική βελτίωση.

Η ανάπαυλα, ωστόσο, θα είναι σύντομη: από την Τρίτη προβλέπεται νέο κύμα ισχυρών βροχοπτώσεων στη Δυτική Ελλάδα.