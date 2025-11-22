Μεγάλες καταστροφές και πολλά προβλήματα αφήνει πίσω της η κακοκαιρία που χτύπησε με σφοδρότητα τη Δυτική Ελλάδα.

Ήχησαν μηνύματα από το 112 προειδοποιώντας τους κατοίκους των συγκεκριμένων περιοχών να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, ενώ η Πυροσβεστική κλήθηκε να παρέμβει σε πολλές περιπτώσεις με τις κλήσεις στο Επιχειρησιακό Κέντρο μέχρι χθες νωρίς το πρωί να ξεπερνούν τις 350 για άντληση υδάτων, κοπή δέντρων και παροχή βοήθειας, λόγω των έντονων φαινομένων στα νησιά του Ιονίου και την Ήπειρο.

Εικόνες καταστροφής στην Κέρκυρα

Κλειστοί δρόμοι από φερτά υλικά και πεσμένα δέντρα συνθέτουν το σκηνικό της καταστροφής στην Κέρκυρα στον οικισμό Αντιπερνή. Στις φωτογραφίες αποτυπώνονται οι ζημιές που έχουν προκληθεί από τη νεροποντή, με τα συνεργεία του Δήμου να εργάζονται για την αποκατάσταση των προβλημάτων, προσπαθώντας να ανοίξουν τους δρόμους.

Μάλιστα, στο νησί βρέθηκε νωρίτερα και ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, αρμόδιος για την Κρατική Αρωγή, στην Κέρκυρα, όπου πραγματοποιήθηκε σειρά αυτοψιών και ευρεία σύσκεψη με τους εκπροσώπους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της Δημοτικής Αρχής Βόρειας Κέρκυρας.

Δείτε φωτογραφίες από την Κέρκυρα

Μεγάλα προβλήματα στην Ήπειρο

Τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν ήταν πολύ έντονα και στην Ήπειρο, όπου σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο μέσα σε πέντε μέρες έπεσε το νερό που πέφτει σε έναν χρόνο στο κέντρο της Αθήνας.

«Σε αρκετές ορεινές περιοχές, μέσα στις τελευταίες πέντε ημέρες, καταγράφηκαν συνολικά περίπου 400 χιλιοστά βροχής (τοπικά ξεπεράστηκαν και αυτά). Με άλλα λόγια, το νερό που πέφτει στο κέντρο της Αθήνας σε έναν ολόκληρο χρόνο, έπεσε σε τμήματα της ορεινής Ηπείρου σε μόνο πέντε ημέρες. Γι’ αυτό και τα πλημμυρικά φαινόμενα ήταν τόσο εκτεταμένα, διότι τα ήδη κορεσμένα εδάφη δέχονταν καθημερινά νέες, μεγάλες ποσότητες βροχής, χωρίς χρόνο απορρόφησης ή αποστράγγισης».

Δείτε εικόνες από την Ήπειρο

Meteo: Πάνω από 400 χιλιοστά βροχής από 18 έως 21 Νοεμβρίου

Πάνω από 400 χιλιοστά βροχής καταγράφηκαν στα ορεινά της Ηπείρου σύμφωνα με το meteo.gr/ Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Όπως επισημαίνεται, πολύ έντονες και επίμονες βροχοπτώσεις επηρέασαν μεγάλο τμήμα της Δυτικής και Βορειοδυτικής Ελλάδας κατά το τετραήμερο 18 – 21 Νοεμβρίου 2025, με αποτέλεσμα να σημειωθούν εξαιρετικά υψηλά αθροιστικά ύψη υετού, κυρίως στην Ήπειρο.

Όπως φαίνεται χαρακτηριστικά σε σχετικό χάρτη, το ύψος βροχής στα ορεινά της Ηπείρου ξεπέρασε τα 400 χιλιοστά, με ορισμένους σταθμούς να καταγράφουν ακόμη υψηλότερες τιμές. Συνολικά, 23 σταθμοί του δικτύου του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κατέγραψαν πάνω από 200 χιλιοστά, ενώ 60 σταθμοί ξεπέρασαν τα 100 χιλιοστά.

Το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στα Λεπιανά ‘Αρτας, με 483 mm βροχής κατά το τετραήμερο. Ακολουθούν:

* Πράμαντα Ιωαννίνων με 459 mm,

* Τέροβο Ιωαννίνων με 365 mm,

* Κόνιτσα με 344 mm,

* καθώς και άλλοι σταθμοί των Ιωαννίνων, όλοι με τιμές άνω των 250-300 mm.

Μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν επίσης και σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Ενδεικτικά:

* Κρανέα Γρεβενών με 208 mm,

* Δοτσικό Γρεβενών με 191 mm,

* Πρέσπες με 159 mm,

* Τσοτύλι Κοζάνης με 146 mm.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για την Κυριακή

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο αρχικά νεφώσεις με τοπικές βροχές ή καταιγίδες και από το απόγευμα βελτιωμένος καιρός στις περισσότερες περιοχές, με τα φαινόμενα να περιορίζονται στην περιοχή Ρόδου – Καστελλόριζου. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με λίγες τοπικές βροχές κυρίως μέχρι το απόγευμα.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν πρόσκαιρα τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και έως το απόγευμα στα ανατολικότερα τμήματα του Αιγαίου από νότιες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 18 με 20 (στο εσωτερικό της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας τους 11 με 14), στις υπόλοιπες περιοχές τους 21 με 22 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα με τοπικές βροχές, στα ανατολικά τις πρωινές ώρες καταιγίδες και στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας πρόσκαιρες χιονοπτώσεις. Από νωρίς το απόγευμα σχεδόν αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5, πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές, έως το μεσημέρι κατά τόπους καταιγίδες και στα ορεινά της Ηπείρου τοπικές χιονοπτώσεις. Από το απόγευμα βελτιωμένος καιρός.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 7 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα με λίγες τοπικές βροχές και από νωρίς το απόγευμα σχεδόν αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και, έως το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στη συνέχεια στα Δωδεκάνησα (περιοχή Ρόδου – Καστελλόριζου), κατά τόπους καταιγίδες. Από το απόγευμα στα βόρεια βελτιωμένος καιρός.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και από το απόγευμα από δυτικές 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 22 και στα νότια έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές έως το μεσημέρι και στη συνέχεια γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και βαθμιαία από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες και βαθμιαία γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 24-11-2025

Στα νότια Δωδεκάνησα (κυρίως περιοχή Ρόδου-Καστελλόριζου) μέχρι τις πρωινές ώρες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στο Ιόνιο και την Κρήτη με πιθανότητα ασθενών βροχών. Στα δυτικά από αργά το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και τις βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Από το βράδυ στο Ιόνιο θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 19, στα Δωδεκάνησα και τη Κρήτη τους 20 με 21, ενώ στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δε θα ξεπεράσει τους 12 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 25-11-2025

Αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία και στα υπόλοιπα δυτικά, νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα πελάγη 6 και στο Ιόνιο από το βράδυ τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 26-11-2025

Νεφώσεις με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Βαθμιαία εξασθένηση στα δυτικά από το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 27-11-2025

Νεφώσεις με τοπικές βροχές στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά και τα βόρεια.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.