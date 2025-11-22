Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζει η Δυτική Ελλάδα από τις πλημμύρες των τελευταίων ωρών. Η Κέρκυρα μετρά τις πληγές καθώς δρόμοι υποχώρησαν και δέντρα ξεριζώθηκαν ενώ οι μετεωρολόγοι τονίζουν πως έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας με έντονες βροχοπτώσεις.

Η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τη Δυτική Ελλάδα άφησε πίσω της εκτεταμένες καταστροφές, με κατολισθήσεις και εγκλωβισμούς κατοίκων. Οι Δήμοι Ζαγορίου, Φιλιατών και Ζηρού έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ η βόρεια Κέρκυρα μετρά τεράστιες ζημιές. Χωριά στα βόρεια Τζουμέρκα παραμένουν χωρίς ρεύμα, την ώρα που σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και σε ορεινές περιοχές της Καλαμπάκας, της Κοζάνης και του Ασπροποτάμου.

Εικόνα από τις καταστροφές στην Κέρκυρα

Στη Φιλιππιάδα πλημμύρισαν δρόμοι ενώ έπεσε μία κολόνας. Αντίστοιχα προβλήματα σημειώνονται και στους άλλους νομούς της Ηπείρου, όπως στον Δήμο Αρταίων με κατολισθήσεις και διακοπές ρεύματος, καθώς και στα Κεντρικά Τζουμέρκα με ζημιές στο οδικό δίκτυο. Ακόμη και στα Ιωάννινα σημειώθηκαν πλημμύρες, όπως στην περιοχή της Πεδινής κοντά στην Εγνατία. Συνολικά, η Ήπειρος αντιμετωπίζει σημαντικές καταστροφές από την κακοκαιρία.

Στην Κόνιτσα η κακοκαιρία άφησε πίσω της σοβαρές ζημιές σε υποδομές της περιοχής, με κατολισθήσεις και βλάβες στο δίκτυο της ΔΕΗ, αφήνοντας για ώρες χωρίς ρεύμα μεγάλο τμήμα της δημοτικής ενότητας Μαστοροχωρίων. Προβλήματα υπήρξαν και στα δίκτυα ύδρευσης. «Έχουμε κάνει ένα έγγραφο και ζητήσαμε να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης προκειμένου και να ζητήσουμε κάποια βοήθεια, αλλά και κυρίως με πιο σύντομες διαδικασίες να αντιμετωπίσουμε οριστικά, γιατί τώρα κοιτάζουμε να δώσουμε προσωρινές λύσεις, τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί», τόνισε στο ΕΡΤNews ο δήμαρχος Κόνιτσας, Α. Παπασπύρου.

Το «112» ήχησε μάλιστα χτες στα Ιωάννινα, την Άρτα, την Πρέβεζα και τη Θεσπρωτία για έντονα φαινόμενα και αυξημένο κίνδυνο κατολισθήσεων. Παράλληλα, κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μετά από απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ο Δήμος Ζαγορίου, ο Δήμος Φιλιατών και ο Δήμος Ζηρού, δήμοι που έχουν πληγεί από τα τελευταία έντονα καιρικά φαινόμενα.

Μετρά τις πληγές της η Κέρκυρα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προσπάθειες αποκατάστασης στην Κέρκυρα μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί χθες, τις πρώτες πρωινές ώρες. Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα επισκέπτονται την Κέρκυρα ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρος Καμπούρης, προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψία στις πληγείσες περιοχές και θα συντονίσουν τις ενέργειες για την άμεση υποστήριξη των κατοίκων.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τους εκπροσώπους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της Δημοτικής Αρχής Βόρειας Κέρκυρας, με στόχο τον πλήρη συντονισμό όλων των φορέων και την επιτάχυνση των παρεμβάσεων αποκατάστασης.

Όπως τονίζει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, ο υφυπουργός Κ. Κατσαφάδος βρίσκεται σε επικοινωνία με τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές των περιοχών που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών. Παράλληλα, έχει ήδη δρομολογηθεί πρόγραμμα επισκέψεων και αυτοψιών, με τον υφυπουργό να μεταβαίνει το προσεχές διάστημα σε όλες τις πληγείσες περιοχές, προκειμένου να συντονίσει και να δρομολογήσει τις ενέργειες στήριξης και αποκατάστασης.

Προβλήματα και στα Λεχαινά

Προβλήματα σε περιοχές των Λεχαινών και της Βάρδας προκάλεσε το κύμα κακοκαιρίας που εκδηλώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής, με έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους.

Όπως ανέφερε, μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, ο δήμαρχος Ανδραβίδας – Κυλλήνης, Γιάννης Λέντζας, «λόγω των ισχυρών ανέμων έπεσαν δέντρα στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος των κοινοτήτων Κουρτέσι και Ζησιμοπουλέικα και στην επαρχιακή οδό Βάρδας – Νέας Μανωλάδας».

Επίσης, όπως πρόσθεσε, «στις προαναφερόμενες περιοχές χείμαρροι “κατέβασαν” φερτά υλικά, ενώ στην παλιά πόλη των Λεχαινών και στη Βάρδα εκδηλώθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα, χωρίς όμως να προκαλέσουν ιδιαίτερα προβλήματα».

Παράλληλα, είπε ότι «τα μηχανήματα του Δήμου επιχείρησαν άμεσα, ώστε να απομακρύνουν τα κομμένα δέντρα και να πραγματοποιήσουν εργασίες καθαρισμού».

Έρχεται νέο κύμα βροχών στη Δυτική Ελλάδα

Βροχερό θα παραμένει το Σάββατο στα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα της χώρας, όπου ήδη από το πρωί σημειώνονται τοπικές βροχές. Αν και τα φαινόμενα δεν θα έχουν την ένταση των χθεσινών καταιγίδων, οι περιοχές που έχουν πληγεί συνεχίζουν να δέχονται ύδατα, καθώς οι απορροές από τις προηγούμενες βροχοπτώσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. «Το νερό εξακολουθεί να κατεβαίνει από τα ορεινά, δεν σημαίνει ότι επειδή σταμάτησε η βροχή, τελειώσαμε», επισημαίνουν οι μετεωρολόγοι.

Στη Δυτική Ελλάδα οι βροχές θα επιμείνουν έως το απόγευμα ή και το βράδυ του Σαββάτου, με νότιους ανέμους που χαρακτηρίζουν την εικόνα των τελευταίων ημερών. Η θερμοκρασία παραμένει υψηλή για την εποχή, αγγίζοντας ακόμη και τους 25 βαθμούς σε Θράκη, Κρήτη και Δωδεκάνησα, ενώ στην Αττική το θερμόμετρο θα φτάσει τους 22–23 βαθμούς. Τοπικές μπόρες δεν αποκλείονται το μεσημέρι – απόγευμα στην Αθήνα.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός είναι πιο συννεφιασμένος, με λίγες τοπικές βροχές και θερμοκρασίες στους 18–19 βαθμούς.

Αλλαγή σκηνικού αναμένεται από τα ξημερώματα της Κυριακής. Οι νοτιάδες υποχωρούν και οι άνεμοι στρέφονται σε δυτικούς, απομακρύνοντας τη βαριά υγρασία των προηγούμενων ημερών. Η Κυριακή θα είναι γενικά μια πιο καθαρή και ηλιόλουστη ημέρα, με μικρή πτώση της θερμοκρασίας: στην Ήπειρο θα σημειωθούν 13 βαθμοί, ενώ στην Αθήνα γύρω στους 19. Στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας δεν αποκλείεται παροδική χιονόπτωση.

Η Δευτέρα προβλέπεται επίσης ήπια, σχεδόν χωρίς βροχές σε όλη τη χώρα. Με δυτικούς ανέμους και χαμηλές θερμοκρασίες το πρωί έως και -2 βαθμούς στα βόρεια, η ημέρα θα κυλήσει με ηλιοφάνεια και μέγιστες κοντά στους 18–19 βαθμούς στην Αθήνα.

Ωστόσο, από την Τρίτη, όπως τονίζει η ΕΡΤ επιστρέφει το γνώριμο μοτίβο: νέοι νοτιάδες και διαδοχικά κύματα βροχών στη Δυτική Ελλάδα, τα οποία θα συνεχιστούν έως και το Σάββατο. Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν πως, παρότι δεν αναμένονται τα έντονα φαινόμενα που έπληξαν την Ήπειρο, κάθε νέα βροχή σε ήδη κορεσμένο έδαφος μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Το σύστημα αυτού του κύματος θα είναι κινητό και θα επηρεάσει κάποια στιγμή και την Αττική, πιθανότατα την Πέμπτη ή την Παρασκευή.