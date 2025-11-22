Ιδιαιτέρως άστατος είναι ο καιρός τις τελευταίες ώρες. Έντονα καιρικά φαινόμενα «χτυπούν» αρκετές περιοχές, ειδικά της Ηπείρου και του Ιονίου, φέρνοντας πλημμύρες και κατολισθήσεις. Η νύχτα της Παρασκευής ήταν δύσκολη, με τους κατοίκους να μετρούν τις πληγές τους και τους μετεωρολόγους να εκπέμπουν SOS.

Τα προβλήματα είναι εντονότερα στα νησιά του Ιονίου και κυρίως στους νομούς της Ηπείρου, όπου σε Ιωάννινα και Θεσπρωτία οι συνθήκες χαρακτηρίστηκαν εξαιρετικά πιεστικές ενώ από την ΕΜΥ έχει εκδοθεί έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ του Mega υπάρχουν πολλά χωριά στη Βόρεια Ελλάδα τα οποία λόγω των καταστροφών έχουν αποκλειστεί.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, την δυτική Στερεά και την βορειοδυτική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους μέχρι το απόγευμα ισχυρές.

Γενικά χαρακτηριστικά

Στα δυτικά και τα βόρεια αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, την δυτική Στερεά και την βορειοδυτική Πελοπόννησο είναι πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι το απόγευμα.

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά προβλέπονται νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές στην Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο. Στα νησιά του Αιγαίου θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με ασθενείς βροχές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα.

Λίγα χιόνια θα πέσουν αργά την νύχτα στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά. Θα φθάσει στις περισσότερες περιοχές τους 20 με 23 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα και την βόρεια Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

«Επικίνδυνες βροχές και καταιγίδες»

Για «βαρομετρικό χαμηλό που κινείται προς τα βορειοανατολικά και θα ωθήσει τμήμα των εγκλωβισμένων πολικών αερίων μαζών από τα βορειοδυτικά Βαλκάνια προς την περιοχή μας με αποτέλεσμα την εκδήλωση πυκνών χιονοπτώσεων σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας», κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο μετωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης.

«Αυτό το βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας θα προσεγγίσει από τις επόμενες ώρες τη χώρα μας δίνοντας επικίνδυνες και πάλι βροχές και καταιγίδες στις περιοχές που ήδη έχουν έντονα πληγεί» προσθέτει.

«Από τις βραδινές ώρες αύριο μάλιστα και καθώς αυτό το βαρομετρικό χαμηλό θα κινείται προς τα βορειοανατολικά θα ωθήσει τμήμα των εγκλωβισμένων πολικών αερίων μαζών από τα βορειοδυτικά Βαλκάνια προς την περιοχή μας με αποτέλεσμα την εκδήλωση πυκνών χιονοπτώσεων σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Επισημαίνουμε την περιοχή της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας όπου είναι πιθανό να χιονίσει και πιο χαμηλά.

Η Δευτέρα θα ξημερώσει με έντονο κρύο για αρκετές περιοχές και συνθήκες παγετού προς τα βόρεια.

Από Τρίτη νέος γύρος βροχοπτώσεων με έμφαση τα δυτικά και βόρεια.

Οι ενδείξεις θέλουν να εισερχόμαστε σταδιακά ολοένα και περισσότερο σε χειμωνιάτικο μοτίβο κάτι που έρχεται σε συμφωνία και με τα στοιχεία που μας είχε δώσει το προγνωστικό μας σύστημα μέρες πριν σχετικά με το τρίτο δεκαήμερο του μήνα» εξηγεί.