Μεγάλες είναι οι καταστροφές που έφερε η κακοκαιρία η οποία πλήττει τη Δυτική Ελλάδα. Οι σφοδρές βροχές άφησαν πίσω τους εκτεταμένες καταστροφές, κατολισθήσεις και εγκλωβισμούς κατοίκων.

Οι Δήμοι Ζαγορίου, Φιλιατών και Ζηρού έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ η βόρεια Κέρκυρα μετρά τεράστιες ζημιές. Χωριά στα βόρεια Τζουμέρκα παραμένουν χωρίς ρεύμα, την ώρα που σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και σε ορεινές περιοχές της Καλαμπάκας, της Κοζάνης και του Ασπροποτάμου.

Στη Φιλιππιάδα η κακοκαιρία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, με πλημμυρισμένους δρόμους, πτώση κολόνας και καταπτώσεις. Αντίστοιχα προβλήματα υπάρχουν και στους άλλους νομούς της Ηπείρου, όπως στον Δήμο Αρταίων με κατολισθήσεις και διακοπές ρεύματος, καθώς και στα Κεντρικά Τζουμέρκα με ζημιές στο οδικό δίκτυο. Ακόμη και στα Ιωάννινα σημειώθηκαν πλημμύρες, όπως στην περιοχή της Πεδινής κοντά στην Εγνατία. Συνολικά, η Ήπειρος αντιμετωπίζει σημαντικές καταστροφές από την κακοκαιρία.

Στην Κόνιτσα η κακοκαιρία άφησε πίσω της σοβαρές ζημιές σε υποδομές της περιοχής, με κατολισθήσεις και βλάβες στο δίκτυο της ΔΕΗ, αφήνοντας για ώρες χωρίς ρεύμα μεγάλο τμήμα της δημοτικής ενότητας Μαστοροχωρίων. Προβλήματα υπήρξαν και στα δίκτυα ύδρευσης.

«Έχουμε κάνει ένα έγγραφο και ζητήσαμε να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης προκειμένου και να ζητήσουμε κάποια βοήθεια, αλλά και κυρίως με πιο σύντομες διαδικασίες να αντιμετωπίσουμε οριστικά, γιατί τώρα κοιτάζουμε να δώσουμε προσωρινές λύσεις, τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί», τόνισε μιλώντας στο ΕΡΤNews ο δήμαρχος Κόνιτσας, Α. Παπασπύρου.

Ήχησε το 112

Το «112» ήχησε μάλιστα χτες στα Ιωάννινα, την Άρτα, την Πρέβεζα και τη Θεσπρωτία για έντονα φαινόμενα και αυξημένο κίνδυνο κατολισθήσεων. Παράλληλα, κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μετά από απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ο Δήμος Ζαγορίου, ο Δήμος Φιλιατών και ο Δήμος Ζηρού, δήμοι που έχουν πληγεί από τα τελευταία έντονα καιρικά φαινόμενα.

Κλιμάκιο υπό τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην Κέρκυρα

Η κακοκαιρία άφησε πίσω της εικόνες μεγάλης καταστροφής, με πέτρες, λάσπες και φερτά υλικά να έχουν κατακλύσει δρόμους στην Κέρκυρα.

Σήμερα το πρωί θα βρίσκεται στην Κέρκυρα κλιμάκιο υπό τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο, και τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, Πέτρο Καμπούρη, μαζί με στελέχη του υπουργείου και της Γενικής Γραμματείας.

Περίπου δέκα περιοχές του βόρειου συγκροτήματος του νησιού έχουν πληγεί, όμως το θετικό είναι ότι, παρά τις μεγάλες ζημιές στο δίκτυο, οι τεχνικοί της ΔΕΔΔΗΕ, με τη συνδρομή της Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής, κατάφεραν να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση χθες το βράδυ γύρω στις 9–10. Σήμερα τα προβλήματα ρεύματος είναι ελάχιστα.

Η βροχόπτωση ήταν εξαιρετικά έντονη, με 220 χιλιοστά μέσα σε μόλις μιάμιση με δύο ώρες, ποσότητα που αντιστοιχεί σε 220 τόνους νερού ανά στρέμμα. Αυτό εξηγεί και το μέγεθος των ζημιών.

Σε επιφυλακή το Πυροσβεστικό Σώμα

Το Πυροσβεστικό Σώμα βρίσκεται σε γενική επιφυλακή καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών των ημερών σε αυτές τις Περιφέρειες και με μεταφορά δυνάμεων ΕΜΑΚ, ΕΜΟΔΕ, με διασωστικά μέσα και εργαλεία. «Να μπορέσουμε να είμαστε κοντά στους συνανθρώπους μας, οι οποίοι δοκιμάζονται από τα φυσικά φαινόμενα», τόνισε στο ΕΡΤnews ο Κ. Τσίγκας, πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.