Σοκ έχει προκαλέσει στην Τουρκία η υπόθεση του 15χρονου μαθητευόμενου ξυλουργού Muhammed Kendirci, ο οποίος πέθανε ύστερα από πέντε ημέρες νοσηλείας, έπειτα από επίθεση με αεροσυμπιεστή στον πρωκτό του μέσα στο εργαστήριο όπου εργαζόταν στη Μποζόβα. Ο νεαρός φέρεται να δέχθηκε επίθεση από τον Habip Aksoy και έναν ακόμη συνεργό, οι οποίοι τον ακινητοποίησαν, του έδεσαν τα χέρια, του κατέβασαν το παντελόνι και διοχέτευσαν υψηλής πίεσης αέρα στον πρωκτό του, προκαλώντας εκτεταμένες εσωτερικές βλάβες, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.

Μετά τον σάλο, ο Aksoy δημοσίευσε βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να χορεύει και να γελά με τον Kendirci, υποστηρίζοντας ότι ήταν «φίλοι» και πως το περιστατικό ήταν μια «φάρσα» που κατέληξε μοιραίο. Ωστόσο, ο 15χρονος υπέστη σοβαρή εσωτερική αιμορραγία και κατέληξε παρά τις πολλαπλές μεταφορές του σε διάφορα νοσοκομεία και τις προσπάθειες των γιατρών.

Worker who killed a 15-year-old apprentice by forcing a high-pressure air hose into his rectum releases video to show it was 'just a prank' https://t.co/RC8rZzjWyW — Daily Mail (@DailyMail) November 27, 2025

Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα και ο Aksoy συνελήφθη. Αφού αρχικά αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, το δικαστήριο ανέτρεψε την απόφαση και διέταξε εκ νέου σύλληψή του, με τον ίδιο πλέον να κρατείται εν αναμονή κατηγοριών που ενδέχεται να τον φέρουν αντιμέτωπο με ισόβια.

Το περιστατικό έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση για τις επικίνδυνες «φάρσες» στους χώρους εργασίας, καθώς δεν είναι το πρώτο παρόμοιο φονικό περιστατικό. Στη Βραζιλία, 17χρονος έχασε τη ζωή του μετά από ανάλογη επίθεση με αεροσυμπιεστή, ενώ δύο άτομα καταδικάστηκαν σε 12 χρόνια φυλάκιση. Σε άλλη περίπτωση, δύο γιατροί κατηγορήθηκαν για ανθρωποκτονία όταν χρησιμοποίησαν ακατάλληλα συμπιεσμένο αέρα για να αφαιρέσουν έναν κόκκο ποπ κορν από τη μύτη παιδιού, με τραγικό αποτέλεσμα.

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι ο αέρας υψηλής πίεσης δεν πρέπει ποτέ να κατευθύνεται στο ανθρώπινο σώμα, καθώς μπορεί να προκαλέσει θανατηφόρες εσωτερικές ρήξεις. Το νέο αυτό περιστατικό αναδεικνύει με τραγικό τρόπο τις άμεσες και σοβαρές συνέπειες της απροσεξίας και της επικίνδυνης «πλάκας».