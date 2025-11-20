Ένας 15χρονος μαθητευόμενος έχασε τη ζωή του αφού, καθώς ήταν δεμένος, δέχτηκε εισαγωγή υψηλής πίεσης αέρα στον πρωκτό του στο πλαίσιο ενός υποτιθέμενου «αστείου» στον χώρο εργασίας.

Το περιστατικό συνέβη στις 14 Νοεμβρίου σε εργαστήριο ξυλουργικής στην περιοχή Μποζόβα, Σανλιούρφα, στην Τουρκία, με τον νεαρό Μουχάμετ Κεντίρτσι να καταλήγει στο νοσοκομείο το πρωί της 19ης Νοεμβρίου.

Ο Μουχάμετ Κεντίρτσι εργαζόταν ως μαθητευόμενος όταν, σύμφωνα με καταγγελίες, δέχθηκε επίθεση από τον συνάδελφο Χαμπίπ Ακσόι και έναν ακόμη άγνωστο φίλο. Αρχικά, του έδεσαν τα χέρια με την πρόφαση ενός «αστείου». Στη συνέχεια του αφαίρεσαν το παντελόνι με τη βία και αέρας υψηλής πίεσης από συμπιεστή κατευθύνθηκε στον πρωκτό του.

Ο μαθητευόμενος διακομίστηκε αρχικά στο κρατικό νοσοκομείο Μποζόβα Μεχμέτ Ενβέρ Γιλντιρίμ και αργότερα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Μπαλικλίγκολ. Τελικά, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Έρευνας και Εφαρμογής του Πανεπιστημίου Χαράν, όπου οι γιατροί επιβεβαίωσαν σοβαρές βλάβες σε εσωτερικά όργανα.

Ο Μουχάμετ Κεντίρτσι νοσηλεύτηκε σε μονάδα εντατικής θεραπείας για πέντε ημέρες, πριν καταλήξει, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Η αστυνομία άνοιξε έρευνα και ο Χαμπίπ Ακσόι τέθηκε υπό κράτηση. Αρχικά αφέθηκε ελεύθερος υπό δικαστικό έλεγχο, αλλά η απόφαση αυτή ανατράπηκε σε έφεση. Έκτοτε εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, ο Ακσόι συνελήφθη ξανά και αυτή τη φορά προφυλακίστηκε από το δικαστήριο.

Παρόμοια περιστατικά

Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ το περιστατικό δεν είναι το πρώτο που καταλήγει σε τραγικά ή θανατηφόρα αποτελέσματα λόγω υψηλής πίεσης αέρα.

Στη Βραζιλία, 17χρονος εργαζόμενος σε πλυντήριο αυτοκινήτων, ο Οέσνερ Μορέιρα ντα Σίλβα, πέθανε στο Κάμπο Γκράντε αφού συνάδελφοί του χρησιμοποίησαν αεροσυμπιεστή στον πρωκτό του ως «αστείο», προκαλώντας ρήξη των εντέρων του. Δύο άνδρες καταδικάστηκαν σε 12 χρόνια φυλάκιση, καθώς οι δικαστές απέρριψαν τον ισχυρισμό ότι επρόκειτο για ατύχημα.

Το 2023, 16χρονος στην Ινδία, ο Μοτιλάλ Σαχού, πέθανε από εσωτερικά τραύματα όταν ένας εργαζόμενος, ο Ντιράτζσινγκ Γκουάντ, 21 ετών, εισήγαγε αεροσυμπιεστή στον πρωκτό του «για πλάκα». Η ξαφνική εισροή αέρα προκάλεσε σοβαρή βλάβη στα έντερα του Μοτιλάλ, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει στο έδαφος του εργοστασίου Poona Flour and Foods στην περιοχή Χανταπσάρ κοντά στην Πούνε, στη δυτική Ινδία. Ο νεαρός μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο όπου κατέληξε από τα εσωτερικά τραύματα, σύμφωνα με τον ανώτερο επιθεωρητή Ραβίντρα Σέλκε.

Ακόμα και ιατρικοί επαγγελματίες έχουν υποτιμήσει τους κινδύνους. Στη Βραζιλία, δύο γιατροί κατηγορήθηκαν για ανθρωποκτονία από αμέλεια, αφού χρησιμοποίησαν αεροσυμπιεστή μέσω λαστιχένιας κάνουλας για να εκτοξεύσουν έναν σπόρο ποπ κορν από τη μύτη ενός δίχρονου, του Ράβι ντε Σόουζα Φιγκουεϊρέντο. Το πείραμα προκάλεσε ρήξη στους πνεύμονες και το στομάχι του παιδιού, το οποίο κατέληξε λίγες ημέρες αργότερα.

Ειδικοί έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι ο συμπιεσμένος αέρας δεν πρέπει ποτέ να κατευθύνεται στο σώμα, καθώς μπορεί να προκαλέσει θανατηφόρα εσωτερικά τραύματα.