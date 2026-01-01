Με ένα υπέροχο χτύπημα, η δεξιοτέχνης του μπιλιάρδου Παν Χσιαοτίνγκ έκανε τη δική της ιδαίτερη υποδοχή στο 2026.

Η Κινέζα πρωταθλήτρια έστησε τις μπάλες στο τραπέζι ώστε να σχηματίζουν το 2025, και με μία στεκιά κίνησε τις δύο εξ αυτών κάνοντας το 5, 6 με τον τρόπο που θα δείτε στο βίντεο.

Η Παν είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και επιδραστικές μορφές του μπιλιάρδου στην Κίνα και διεθνώς, με εξειδίκευση κυρίως στο 9-ball. Γεννήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 1989 στην Κίνα και από νεαρή ηλικία ξεχώρισε για το φυσικό της ταλέντο, την τεχνική αρτιότητα και την ψυχραιμία της στο τραπέζι.

Ξεκίνησε να παίζει μπιλιάρδο σε εφηβική ηλικία και πολύ γρήγορα μπήκε στο ανταγωνιστικό προσκήνιο, κατακτώντας τίτλους σε εθνικά και διεθνή τουρνουά. Η Pan έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής τόσο για τις αγωνιστικές της επιδόσεις όσο και για τη συμβολή της στη διάδοση του αθλήματος στην Ασία, σε μια περίοδο όπου το γυναικείο μπιλιάρδο γνώριζε ραγδαία ανάπτυξη.

Στην καριέρα της έχει κατακτήσει πολλαπλά πρωταθλήματα στην Κίνα, ενώ έχει διακριθεί και σε διεθνείς διοργανώσεις, συμμετέχοντας σε παγκόσμια κύπελλα και τουρνουά υψηλού επιπέδου. Παράλληλα, έχει λάβει μέρος σε επιδείξεις μπιλιάρδου και αγώνες επίδειξης, προβάλλοντας το άθλημα σε ευρύτερο κοινό.

Εκτός από την αγωνιστική της πορεία, η Παν Χσιαοτίνγκ έχει αναπτύξει έντονη δημόσια παρουσία στην Κίνα, λειτουργώντας ως πρέσβειρα του μπιλιάρδου. Συμμετέχει σε τηλεοπτικά προγράμματα, αθλητικές καμπάνιες και δράσεις προώθησης του αθλήματος, συμβάλλοντας στη δημοφιλία του ιδιαίτερα στις νεότερες ηλικίες.

Σήμερα θεωρείται σύμβολο του γυναικείου μπιλιάρδου στην Ασία, συνδυάζοντας υψηλό αγωνιστικό επίπεδο, επαγγελματισμό και ισχυρή επιρροή πέρα από τα τραπέζια του παιχνιδιού.