Ο υπουργός Εξωτερικών του σουλτανάτου του Ομάν Μπαντρ αλ Μπουσάιντι συναντήθηκε χθες Τετάρτη στο Ριάντ με τον ομόλογό του της Σαουδικής Αραβίας Φάισαλ μπιν Φαρχάν αλ Σαούντ, προκειμένου να εξετάσουν τρόπους να εξευρεθεί πολιτική λύση στην κρίση στη νότια Υεμένη, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του πρώτου.

Η συνάντηση καταγράφτηκε μια μέρα μετά τους σαουδαραβικούς βομβαρδισμούς στον τομέα του λιμανιού στη Μουκάλα και εν μέσω κλιμάκωσης των εντάσεων του βασιλείου με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο υπό σαουδαραβική ηγεσία στρατιωτικός συνασπισμός που επενέβη στον πόλεμο στην Υεμένη τον Μάρτιο του 2015 συγκρούστηκε με αυτονομιστές του νότου, παρότι τύποις ανήκουν στις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης.

Το λεγόμενο Συμβούλιο Μετάβασης του Νότου (ΣΜΝ) υποστηρίζεται από τα ΗΑΕ.

Τα Εμιράτα ανακοίνωσαν παράλληλα πως τερματίζουν την ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεών τους στην Υεμένη, καθώς το χάσμα μεταξύ των συμμάχων του Κόλπου βαθαίνει.

Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έκρινε χθες Τετάρτη ότι οι εξελίξεις στις υεμενίτικες επαρχίες Χαντραμούτ και αλ Μάχρα εγείρουν «κινδύνους» για τη χώρα και ευρύτερα την περιφέρεια του Κόλπου.

«Η ΕΕ καλεί να υπάρξει αποκλιμάκωση και να αποφευχθούν μέτρα που θα απειλήσουν περαιτέρω τη σταθερότητα της Υεμένης και της περιοχής», αναφέρει δελτίο Τύπου της ευρωπαϊκής διπλωματίας.

«Η ΕΕ επαναβεβαιώνει τη σθεναρή δέσμευσή της στην ενότητα, στην εθνική κυριαρχία, στην ανεξαρτησία και στην εδαφική ακεραιότητα της Υεμένης, καθώς και την υποστήριξη της στο προεδρικό συμβούλιο και στη (σ.σ. διεθνώς αναγνωρισμένη) κυβέρνηση της Υεμένης», προστίθεται στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ).