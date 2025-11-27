Απογοήτευση και προβληματισμό εκφράζει ανοιχτά ο Ιάπωνας Yoshinori Moriwaki για την κατάσταση της σεισμικής ετοιμότητας στη Τουρκία, όπου ζει και εργάζεται τα τελευταία 35 χρόνια. Ο ειδικός, μιλώντας πρόσφατα σε συνέδριο, δεν δίστασε να αναφερθεί στους δραματικούς αριθμούς που αφορούν την απώλεια ζωών.

«Με λύπη το λέω: σε απώλειες ζωών, η Τουρκία είναι στην τρίτη θέση παγκοσμίως. Πρέπει να ντραπούμε και να το διορθώσουμε αυτό. Γι’ αυτό είμαι 35 χρόνια στην Τουρκία», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα οφείλει να λάβει άμεσα μέτρα.

Τουρκία: 21 εκατομμύρια κτίρια, είναι αυθαίρετα

Ο πυρήνας του προβλήματος, σύμφωνα με τον Moriwaki, εντοπίζεται στην τρωτότητα του κτιριακού αποθέματος. Παρά την εφαρμογή του Νόμου περί Ελέγχου Δομικών Έργων το 2001, ο Ιάπωνας ειδικός επισήμανε πως παραμένουν σοβαρές ελλείψεις. «Υπάρχουν επαρχίες που, ενώ είναι ζώνες πρώτου βαθμού σεισμικής επικινδυνότητας, μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος δομικών έργων.»

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το ποσοστό των παράνομων κατασκευών: «Το 50% του κτιριακού αποθέματος της Τουρκίας, το οποίο ξεπερνά τα 21 εκατομμύρια κτίρια, είναι αυθαίρετα.»

Επικίνδυνες περιοχές: Πού χτυπάει η «κόκκινη κάρτα»

Οι δηλώσεις του ειδικού έγιναν σε συνέδριο που διοργανώθηκε από τη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Selçuk,με αφορμή την ανησυχία που δημιούργησαν οι πρόσφατοι σεισμοί στο Μπαλικεσίρ (Balıkesir).

Ο Moriwaki εξήγησε, όπως αναφέρει η hurriyet ότι, αν και Τουρκία και Ιαπωνία έχουν κοινά σεισμικά χαρακτηριστικά, η γεωλογική πραγματικότητα καθιστά τη Τουρκία πιο πολύπλοκη περίπτωση: «Η Τουρκία και η Ιαπωνία έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά όσον αφορά τους σεισμούς. Η Ιαπωνία έχει 4 σεισμικές πλάκες, η Τουρκία έχει 6. Η Τουρκία είναι πιο πολύπλοκη.»

Αναφέρθηκε, επίσης, στο ρήγμα της Βόρειας Ανατολίας , το οποίο χαρακτήρισε ως ένα από τα μεγάλα ρήγματα του κόσμου.

Το ρήγμα της Βόρειας Ανατολίας

Το Αιγαίο στην κορυφή του κινδύνου

Εστιάζοντας στη γεωγραφία, ο σεισμολόγος τοποθέτησε την περιοχή του Αιγαίου στην κορυφή του κινδύνου, λόγω του πυκνού δικτύου ρηγμάτων, χαρακτηρίζοντάς την επικίνδυνη.

Χάρτης με τα ενεργά ρήγματα στην Ελλάδα

Ενώ δήλωσε ότι «Δεν περιμένω μεγάλο σεισμό στο Μπαλικεσίρ», υπέδειξε συγκεκριμένα δύο άλλες πόλεις στην ευρύτερη περιοχή που απαιτούν άμεση προσοχή: τη Μπάντιρμα (Bandırma) και την Προύσα (Bursa). Οι εν λόγω περιοχές είναι ιδιαίτερα κρίσιμες, δεδομένης της εγγύτητάς τους στο Αιγαίο όσο και στην Προποντίδα.

Μπάντιρμα και Προύσα

Οι πιο ασφαλείς πόλεις

Στον αντίποδα των επικίνδυνων ζωνών, ο Ιάπωνας ανέφερε και τις περιοχές που θεωρούνται λιγότερο επικίνδυνες. Πρώτο στη λίστα των «πιο άνετων» (ασφαλών) επαρχιών είναι το Κιρκλαρελί (Kırklareli), μια πόλη που γειτνιάζει με την ελληνική Θράκη.

Η επαρχία Κιρκλαρελί είναι απο τις πιο ασφαλείς σύμφωνα με τον

Επίσης, στην κατηγορία του χαμηλότερου κινδύνου, συμπεριέλαβε το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής του Εύξεινου Πόντου (με εξαίρεση τη Σαμψούντα), καθώς και τις κεντρικές επαρχίες της Ανατολίας, όπως το Ικόνιο (Konya), τη Νίγδη (Niğde) και την Καραμάν (Karaman). Για το Ικόνιο, διευκρίνισε ότι, παρότι υπήρξαν μικροί σεισμοί, δεν αναμένεται εκεί μεγάλο σεισμικό γεγονός.